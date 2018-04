Frontális ütközésben szenvedett balesetet Dopeman, a vétkes sofőr életveszélyesen megsérült

A hírek szerint a rapper a barátnőjével ült az autóban, amikor a másik sávból beléjük hajtottak. A kocsija totálkárosra tört – írja a 24.hu információira hivatkozva a Bors A balesetet a rapper testvére is megerősítette, aki elmondta, hogy Dopemant mentővel vitték kórházba. Úgy tudni, térdsérülést és a kezén égési sérülések szenvedett, a fejét pedig beütötte. A rapper barátnője viszont karcolás nélkül megúszta. Blikk információi szerint a másik sofőr életveszélyes sérülésekkel került kórházba. Úgy tudják, nem kizárt, hogy a vétkes sofőr rosszul lett, minden előjel nélkül hajtott át a másik sávba. Egyes hírek szerint a hölgy el is aludhatott a volánnál.Kisdi Máté, a fővárosi katasztrófavédelemtől arról számolt be, hogy a fővárosi tűzoltók mentek ki a helyszínre, ahol egy elektromos berendezést hatástalanítottak.