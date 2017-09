Fritz Kalkbrenner: csendben szeretek ünnepelni

Fritz Kalkbrenner újságíróból lett a kortárs német könnyűzene és a berlini klubélet ismert arca, karakteres hangját mindenki jól ismeri, aki hallotta testvérével - Paul Kalkbrenner - közösen jegyzett slágerét, a Sky & Sandet. 2010-ben megjelent első nagylemezével végleg sikerült kitörnie bátyja árnyékából.

Citromot, gyömbért és mézet látunk az asztalon, amikor belépünk az öltözőbe - Fritz Kalkbrenner készül az éjszakai fellépésre. A buli az OTP Bank Színpad by A38 sátorban lesz, és mint az várható, énekelni is fog a show alatt, méghozzá nem is akármilyen - kellemes, mély - hangján. A német DJ végtelenül közvetlen, barátságosan és jó hangulatban fogad minket.Kérdésünkre, hogy eddig miként alakul az idei turné, így válaszol: "Nagyon intenzív ez az időszak, nincs megállás, és én nem leszek fiatalabb... (Nevet.) De ez nem probléma, mert őszintén élvezem az egészet, és örülök a rengeteg koncertnek."Kalkbrenner a tavaly megjelent Grand Départ című lemezével járja az európai és amerikai fesztiválokat. S hogy miért lett ez az album neve? "Nagypapám a kerékpározás rajongója volt, így ismerem a kifejezést, ami a Tour de France kezdetét jelenti. Úgy éreztem, az eddigi albumaim után szükségem volt valami új, valami izgalmas és újszerű kezdetre. Ezért is választottam a lemez címének, valójában számomra most az újrakezdést jelenti. Tíz-tizenkét hónapig dolgoztunk a vázlatokon, majd amikor eljutottunk arra a szintre, a berlini stúdióban vettük fel a dalokat."Melyik a kedvenc száma az albumon? - kérdezzük, mire kis szünet után jön a válasz: "Nyilván mindegyiket szeretem, de igazság szerint - ne mondd el senkinek! -, aa kedvenc. Az a nyitószám, nagyon sok munkám van benne"Fritz hosszú ideig zenei újságíróként dolgozott, azt mondja, bizonyos értelemben ez befolyásolta az ő stílusát is. "Rengeteg dolgot hallgattam, a főszerkesztőm nagyon sok anyagot hozott - közülük több is a szemétben végezte - , de azt tanította, hogy minden részletre figyeljek oda, mert aztán soha nem lehet tudni...."A Sziget idén 25. születésnapját ünnepelte, s ha már a berlini DJ is részese volt ennek, adódott a kérdés, ő hogyan szokott ˝megemlékezni˝ az évfordulókról. "Csendben szeretek ünnepelni, nyugodtan. Nem hívok nagyon sok embert, nem szeretek partizni sem." Ami a bulizást illeti, Fritz a fellépések után is hanyagolja a folytatást, odafigyel magára, az egészségére: inkább szeret többet pihenni, és amikor ideje engedi, tornázik is.A beszélgetés végén tényleg őszintén, mindenféle udvariasság nélkül mondja, hogy mindig öröm hazánkban játszani. Legközelebb a hónap végén, szeptember 29-én jön majd az Akvárium Klubba, egy reggelig tartó buli headlinerjeként.