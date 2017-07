Franco Nero adja le a hagyományos díszlövést Egri Bikavér Ünnepen

Az olasz színészlegenda, Franco Nero is részt vesz a csütörtöktől vasárnapig tartó Egri Bikavér Ünnepen - tájékoztatta a helyi városmarketingért felelős szervezet az MTI-t.A Kulturma közlése szerint a fesztivál immár hungarikumként ünnepli az Egri Bikavért, ennek megfelelően az egri borvidék legnagyobb rendezvénye is különleges lesz.

A csütörtökön 19 órakor kezdődő megnyitón a borászokat és a vendégeket az olasz színészlegenda, Franco Nero is köszönti.operatőr, filmrendező, a nemzet művésze, Eger Európa Kulturális Fővárosa 2023 pályázatának művészeti igazgatója, ahol részt vesz egy városi imázsfilm forgatásán, az 1552-es diadal emlékére ő adja le 15 óra 52 perckor a hagyományos díszlövést és az Egri Bikavér Ünnep forgatagába is belekóstol.A közlés szerint az Érsekkertben négy napon át zajló Egri Bikavér Ünnep 30 borászat több mint százféle nedűjével várja az érdeklődőket, a bikavéren kívül az idei seregszemlén az Egri Csillag és a Debrői Hárslevelű kap főszerepet, de a melegre való tekintettel a helyi rozéborok is nagy választékban lesznek jelen.A borokhoz 15 étterem készít 30 ételkülönlegességet, az egriek mellett ezúttal Debrecenből, Budapestről és Hajdúszoboszlóról is érkeznek séfek - tartalmazza a közlemény.A színpadon folyamatosan kezdődnek a koncertek, fellép többek közt a Balkán Fanatik, Sipos F. Tamás és a Hangover Band, de a vasárnap kezdődő országos bárzenész találkozó nyitókoncertjére is a bikavér ünnep színpadán kerül sor olyan fellépőkkel, mint Zalatnay Sarolta és Gáspár Laci.