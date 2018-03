Francia menü országszerte 25 étteremben

Világszerte több mint háromezer vendéglátóhely kínál francia menüt szerdán, a Gout de France/Good France gasztronómiai világünnep keretében, amelyhez idén huszonöt magyar étterem csatlakozik.



Az egyszerre öt kontinensen, több mint 150 országban zajló eseménysorozat negyedik éve mozgósítja az éttermeket és a séfeket világszerte. A résztvevők hagyományosan franciás menüsort kínálnak ilyenkor. Az éttermek novembertől pályázhattak a részvételre a francia kulináris hagyományt középpontba helyező menüsorokkal. A résztvevők listáját egy séfekből álló nemzetközi zsűri hagyta jóvá a nagykövetségek segítségével, ügyelve a menük minőségére és összetételére - mondta el az MTI-nek Franciaország magyarországi nagykövete.



Éric Fournier hangsúlyozta: a kezdeményezésnek elsősorban az az üzenete, hogy a francia gasztronómia ugyanannyira fontos kulturális örökség, mint a francia zene, irodalom vagy film.



A Gout de France ezt az örökséget a helyi séfek tudásával ötvözve mutatja be. Nem fúziós konyháról van szó, hiszen a magyar séfek francia menüsorokat főznek, de a saját tudásukra, fantáziájukra is hagyatkozva - emlékeztetett.



A diplomata elmondta: a gasztronómiai ízlés Franciaországban is változik, a sokfogásos otthoni, nagycsaládi ebédek hagyománya már nem olyan erős, mint néhány évtizede. Cserébe az emberek többet járnak étterembe - gyakran az egyszerűbb fogásokat, a könnyedebb szószokat keresve -, ahol a séfek kreativitása általában már fontosabb, mint a tradíciók pontos követése. Ezzel párhuzamosan pedig zajlik a hagyományos alapanyagok, élelmiszerek újrafelfedezése.



Némi kihívást jelent most a szervezők számára, hogy a Gout de France első alkalommal egy régiót, Nouvelle Aquitaine-t állítja a középpontba, hiszen külföldön nem mindenki tudja, hol van ez a tartomány - ismerte el a nagykövet. Hozzátette: ha viszont a bordeaux-i borokról, az arcachoni osztrigáról, a cognacról, az armagnacról, a helyi kacsáról, libamájról, baszk sajtokról hallanak, ezek a termékek rögtön ismerősek lesznek számukra.



Talán ahhoz is sokan kedvet kapnak, hogy ellátogassanak Délnyugat-Franciaországba, hiszen Budapestet és Bordeaux-t most már közvetlen repülőjárat köti össze, és Bordeaux-ban nemrég nyílt egy nagyszerű, interaktív bormúzeum is - hívta fel a figyelmet.



Éric Fournier szerint a két nemzet gasztronómiáját összeköti az is, hogy számos magyar séf és borász tanult Franciaországban, így például a Laposa Birtokon, a Badacsony oldalában együtt élvezhetők az igazi francia ízek a nagyszerű helyi borokkal. De van példa az ellenkező irányra is: Berecz Stéphanie például a Loire mellől települt Tokajba, és készít ott francia tudással magyar borokat - mondta el a nagykövet.