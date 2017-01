Főzőműsorban tér vissza a képernyőre Aurelio - Videó

“Édesanyám segít, és majd megoldjuk. Itt az a lényeg, hogy én nem tudok főzni. Majd te ordítasz, én meg csinálom" – biztatta anyukáját is a VV6 győztese, aki előtt korábban már más celebek, például Gáspár Evelin vagy Molnár Andi is próbálkoztak a főzőshow-ban - írja a 24.hu Az alábbi videóból egyébként az is kiderül, hogy a műsorvezető Istenes Bence is szívesen főzőcskézne egyet saját a kamerák előtt, amihez anyukáját vagy nagymamáját hívná segítségül.