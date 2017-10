Forma-1, kézilabda és futball az M4 Sport hétvégi műsorán

Ezen a hétvégén is izgalmas mérkőzésekkel várja a nézőket az M4 Sport. Terítékre kerül a női kézilabda liga, a túraautó-világbajnokság, több hazai NB I és NB II-es mérkőzés, illetve a Forma-1 időmérő edzése és futamának élő közvetítése a nemzeti sportcsatornán.Kézilabda közvetítéssel kezdi meg hétvégi élő közvetítéseinek sorát az M4 Sport. A K&H női kézilabda liga: Siófok KTC KFT – FTC-Rail Cargo Hungaria mérkőzést 13.30-tól tűzi műsorára a csatorna.Ezt követően labdarúgó mérkőzéseket közvetít élőben az M4 Sport. Az OTP Bank Liga: Újpest FC – Videoton FC összecsapást 15.30-tól láthatják a nézők, a Puskás Akadémia FC – Vasas FC mérkőzést pedig 17.45-től követhetik a képernyők előtt ülők.A Forma-1 Mexikói Nagydíj időmérő edzésének élő közvetítését 20 órától nézhetik az érdeklődők.Vasárnap a Japánból közvetített Túraautó-világbajnokság (WTCC) 2. futamát élőben követhetik az M4 Sport nézői reggel 7 órától. Délután a futballé a főszerep, a Merkantil Bank Liga: MTK Budapest – Credobus Mosonmagyaróvár összecsapást 15 órától közvetíti Magyarország legnépszerűbb sportcsatornája.A Forma-1 Mexikói Nagydíj vasárnap 20 órakor kezdődő futamával zárja hétvégi élő közvetítéseinek sorát az M4 Sport.A következő hetet izgalmas interjúkkal kezdi a csatorna. A hétfői Sport7fő című műsor vendége Szélesi Zoltán, a magyar válogatott megbízott szövetségi kapitánya lesz, akivel Berkesi Judit beszélget. Továbbá vendégünk lesz Lord Sebastian Coe, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnöke is, akivel Mérei Andi készít interjút. A műsort 18.30-tól láthatják a nézők a nemzeti sportcsatornán.Az élő adás mellett további extra spottartalmak érhetőek el az m4sport.hu , illetve az M4 Sport telefonos alkalmazás felhasználói számára is.