Mindenkivel előfordult már, hogy tanácstalan volt a lakás dekorálásakor, mert nem tudta, milyen magasra is kellene akasztani a képet a falon, vagy mennyire lógjon be a lámpa a térbe. Jonathan and Drew Scott, a lakberendezési műsorokból ismert lakberendező testvérpár ,,Dream Home" (Álomotthon) című könyvében összegyűjtött néhány adatot, amit nem árt tudni.