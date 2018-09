Fontos lépés előtt áll a magyar gasztrokultúra

Először vesz részt országstanddal Magyarország a nemzetközi Slow Food mozgalom legnagyobb rendezvényén, a rendszerint milliós látogatottságot elérő, torinói Terra Madre Salone del Gusto fesztiválon szeptember 20. és 24. között.



A magyar gasztrokultúra történetében fontos lépés, hogy a Slow Living Hungary Egyesület és a Magyar Turisztikai Ügynökség szervezésében az ország bemutatkozhat a kétévente megrendezett, immár 12. Terra Madre Salone del Gusto fesztiválon - mondta el az MTI-nek hétfőn a Slow Living Hungary Egyesület elnöke.



Szekeres Diána hangsúlyozta: ez a harminc éve elindult Slow Food mozgalom legjelentősebb eseménye, melyre az egész világból érkeznek ökotudatos utazók és szakmai érdeklődők, akik a fenntarthatóságot szem előtt tartó gasztroturisztiai célpontokat keresik. A kiváló magyar termelők, tenyésztők, borászok és a fenntartható gasztronómiában gondolkodó éttermek, majorságok világszínvonalú termékekkel vezethetik be Magyarországot az ökotudatos élet legnagyobb közösségének fesztiváljára - jegyezte meg.



A magyar orszástandon az Egri borvidéket az Almagyar-Érseki Szőlőbirtok és a Gál Tibor Pincészet képviseli, bemutatva az egri bikavért, az egri csillagot és a menoire szőlőfajtát, míg Szekszárd és a kadarka képviseletében a Heimann Családi Pincészet érkezik Piemont fővárosába.



A Slow Living Hungary Egyesület célja, hogy a mangalica után a magyar szürkemarha is elnyerhesse a Slow Food Presidia nemzetközi eredetvédelmet, ennek érdekében Nagy Géza egerszóláti szürkemarha-tenyésztő mutatja be a különleges magyar fajtát.



A Mátrai borvidék gasztrokultúrájába a gyöngyösi Bori Mami étterem vezeti be a fesztivál látogatóit, akik megismerhetik a Tisza-tó közelében működő Graefl-majort és a noszvaji Bodnár Oszkárné tizenkét órán át főzött szilvalekvárját is - számolt be Szekeres Diána.