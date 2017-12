Folytatódik Az 50 milliós játszma és a Vigyázat, gyerekkel vagyok!

A TV2 visszatérő szórakoztató műsorai számos újdonságot tartogatnak. Az 50 milliós játszma december 19-től folytatódik, Majka és a pénznyelő keddtől szombatig, 19 órától várják a képernyők elé a nézőket. A játékospároknak továbbra is nyolc kérdésre kell helyesen válaszolniuk, ha ez sikerül, a végén náluk maradó összeget nyerik meg. Az ünnepi időszakban sztárok is versenybe szállnak, akik mindannyian jó cél érdekében vetik latba a tudásukat. Alapítványoknak gyűjtenek, esetleges nyereményük teljes összegét az általuk kiválasztott szervezet javára ajánlják fel. A műsorban feltűnik többek között a TV2 műsorvezetője Stohl András és lánya, a FEM3 Café műsorvezetője, Stohl Luca, a Korhatáros szerelem dívái, Kovács Patrícia és Dobó Kata, a Séfek séfe sztárjai, Vomberg Frigyes és Krausz Gábor, de Tóth Vera és Kasszás Erzsi, azaz Balázs Andrea is megpróbálnak minél több pénzt megtartani a kezükbe kapott 50 millióból.

Szintén december 19-től, Majka gameshow-ja után a Vigyázat, gyerekkel vagyok! is új epizódokkal jelentkezik. A téli adásokban olyan ismert szülők is szerepelnek majd gyermekeikkel, mint Ganxsta Zolee, Erdei Zsolt, Novodomszky Éva és Szécsi Zoltán. Az egyik legkülönlegesebb adás a karácsonyi lesz, amikor Alvaro Soler, a Sofia című dal énekese hatvan kisdiákkal lép majd színpadra a TV2 stúdiójában. Mint ismert: minden adás a fiatal spanyol művész világslágerével kezdődik, ami nagyon népszerű a gyerekek körében. Alvaro Soler, aki olyan világsztárokkal énekelt már együtt, mint Jennifer Lopez, elmondta: nagy örömmel tett eleget a csatorna meghívásának, ugyanis korábban még nem járt Budapesten. Az ünnepi adás azért is rendhagyó, mert Ördög Nóra ezúttal vendégként teszi próbára magát kislányával, Micivel együtt. És hogy ki vezeti a műsort ezen az estén? Nem más, mint a műsor egyik legnagyobb sztárjának, Majoros Mariánnak az édesapja: Majka.Mindkét műsort az IKO Műsorgyártó készíti a TV2-nek.Az 50 milliós játszma és Vigyázat, gyerekkel vagyok! december 19-től keddtől szombatig, esténként a Tények után, a TV2 műsorán.