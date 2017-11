Folytatódik a Kicsi Gesztenye Klub

A Kicsi Gesztenye Klubból már jól ismer négy jóbarát és Liza mellett a csatorna kedvenc karakterei, Picicica és Macikutya is felbukkannak a sorozat 2. évadában.A Kicsi Gesztenye Klub 2016-ban indult hódító útjára, mostanra pedig elkészült a 13 részből álló második évad is.Gesztenye, Napsugár, Olly, Lufipofi – a Kicsi Gesztenye Klub rajongói már jól ismerik őket.A négy jóbarát kalandjai folytatódnak, és persze Liza is mindig ott van, hogy kisegítse őket a bajból. Mindig tudják használni a képességeiket a problémáik megoldásában, hiszen Gesztenye a föld elemet képviseli, Napsugár a tüzet, Olly a vizet, Lufipofi a levegőt. Csatlakozik hozzájuk néhány rész erejéig Mysterio, az ősöreg tudósszellem, Riska, a kistehén, sőt, szomszédaik, a Minimax kedves karakterei is Picicica és Macikutya is feltűnnek néhány epizódban.A sorozat tizenkét része során egyszer felcserélődnek a képességeik, máskor csigákat pátyolgatnak, megpróbálnak átásni a föld másik felére, sőt, egyszer világ körüli útra is elmennek. Aztán esőt akarnak előállítani vagy épp összekutyulják az óra járását. Később elsüllyedés nélkül strandolhatnak, de megtanulják azt is, hogy a szuritól nem kell félni. Varázsecsettel festenek, papírsárkányt kergetnek, hóembert építenek, és végül a legnagyobb szeretetben együtt karácsonyoznak. A sorozat utolsó, 13. epizódjában pedig a legjobb jeleneteket élhetik át újra a kis nézők. Az első évadban megismert dalok után az új epizódokat is slágergyanús dalok fűszerezik Liza előadásában.