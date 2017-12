Fölszállott a páva: kialakult a középdöntő végső mezőnye

Újabb hat produkció továbbjutásával kialakult a középdöntő végső mezőnye a Fölszállott a páva 5. évadában, amelynek utolsó elődöntőjét pénteken közvetítette élőben a Duna televízió.



A zsűri döntése alapján az előző elődöntőkből továbbjutott produkciók mellett a középdöntőben folytathatja a versengést: Marosy Gerda és Józsa Tamás (Budapest), a Pósfa zenekar (Gelle), Veres Mihaela (Szombathely) és a Tatrospart Néptánccsoport (Gyimesközéplok). Rajtuk kívül szabadkártyát kapott a zsűritől Gellén Péter (Szentendre) és az Ilosvai Selymes Péter Néptáncegyüttes (Nagyida), így ők is a továbbjutók között vannak.



Az utolsó elődöntőben a közmédia nézői újabb tizenkét produkciót és vendégfellépőt láthattak a Duna televízióban. A negyedik élő elődöntő extra fellépője Berecz András Kossuth-díjas mesemondó volt, aki két fiával, Istvánnal és Mártonnal állt színpadra. A műsorban az erdélyi Küküllő-mente varázslatos vidékének zenéjét és táncát idézték meg.



A Hagyomány összeköt! mottóval ezúttal felnőttek számára megrendezett népzenei és néptáncos tehetségkutató műsor elődöntőiből hat-hat, összesen 24 produkció jutott tovább a középdöntőbe.



A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) és a Hagyományok Háza közös műsorában 4 kategóriában állnak a zsűri elé: énekes szólisták és énekegyüttesek; hangszeres szólisták és zenekarok; táncos szólisták és táncos párok; néptáncegyüttesek. Az elődöntőkben minden kategóriából 3-3 produkciót láthattak a nézők.



A zsűri a 4 kategória legmagasabb pontszámot elért versenyzőit juttatta tovább, összesen 4 produkciót, azonban további kettő is tovább jutott a középdöntőbe, őket a zsűri a műsor végén szabadkártyával ajándékozta meg. A produkciók a középdöntők során már a nézők szavazatára is számíthatnak.



A Fölszállott a páva zsűrijének elnöke ezúttal is Sebő Ferenc Kossuth-díjas zenész, a nemzet művésze. Idén is szerepel a bírálók között Sebestyén Márta Kossuth-díjas énekes és Agócs Gergely néprajzkutató, népzenész, a Hagyományok Háza tudományos munkatársa. Visszatér a zsűribe Diószegi László történész, koreográfus, a Martin György Néptáncszövetség elnöke és Zsuráfszky Zoltán Kossuth-díjas táncművész, koreográfus is.



A középdöntőket december 15-én és 22-én, a döntőt december 29-én rendezik, ahol a 4 kategóriagyőztes mellett a közönség is kiválasztja 2017 legjobb produkcióját.



A Fölszállott a páva műsorvezetői Novák Péter és Morvai Noémi.