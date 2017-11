Fölszállott a páva: keszthelyi és tatabányai tehetségeké volt a főszerep

A területi válogatót felvételről láthatták az érdeklődők a Duna televízióban péntek este. A produkciók ezen a linken visszanézhetők.Az elődöntőbe jutott a bajai Danubia Tamburazenekar, az ELTE SEK Szökős Néptáncegyüttes (Szombathely), Fodor Mátyás (Gyenesdiás), Kőhidi Máté Péter (Pécs), a bátai Pántlika Zenekar, a felvidéki Pósfa Zenekar, a tatabányai Pünkösdi Rózsa Énekegyüttes, Veres Mihaela a moldvai Pusztinából, a zalaegerszegi Zalai Táncegyüttes, Csenki Zalán (Szeged), a Farkas Ágnes-Farkas Tamás táncos pár Békéscsabáról, Király Dávid (Székesfehérvár), a Marosy Gerda-Józsa Tamás táncos pár Budapestről és Sőregi Anna a Vajdaságból, Zentáról.

KESZTHELYI TOVÁBBJUTÓK:

TATABÁNYAI TOVÁBBJUTÓK:

Az idén a Hagyomány összeköt! mottóval zajló Fölszállott a páva következő, szintén felvételről sugárzott adása november 10-én lesz, akkor a hajdúböszörményi és az erdélyi Mikházán tartott területi válogatókból látható összefoglaló. A válogatófilmek végén kiderül, hogy kik a továbbjutók, azaz mely 48 produkcióval találkozhatnak a nézők az élő adásokban.Az élőben sugárzott elődöntők november 17-től láthatók, a középdöntőket december 15-én és 22-én, a döntőt december 29-én rendezik, ahol a négy kategóriagyőztes mellett a közönség is kiválasztja 2017 legjobb produkcióját.A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA), valamint a Hagyományok Háza közös műsorában idén is négy kategóriában állnak a zsűri elé a versenyzők: énekes szólisták és énekegyüttesek; hangszeres szólisták és zenekarok; táncos szólisták és táncospárok, valamint néptáncegyüttesek.A zsűri elnöke ezúttal is Sebő Ferenc Kossuth-díjas zenész, a nemzet művésze. Idén is szerepel a bírálók között Sebestyén Márta Kossuth-díjas énekes és Agócs Gergely néprajzkutató, népzenész, a Hagyományok Háza tudományos munkatársa. Visszatér a zsűribe Diószegi László történész, koreográfus, a Martin György Néptáncszövetség elnöke, valamint Zsuráfszky Zoltán Kossuth-díjas táncművész, koreográfus is.