Fogorvosok szedték le a szerszámot a férfi szerszámáról

Egy ismeretlen kínai fiatalember meglehetősen kínos szituációba keveredett június első napjaiban - írja a borsonline.hu . Valamilyen különös oknál fogva ugyanis ráhúzott egy csavarkulcsot a péniszére, amely aztán rászorult. Ettől ráadásul a szerv belilult és megduzzadt, így esély sem mutatkozott arra, hogy a pórul járt 37 éves férfi saját maga eltávolíthassa a szerszámot a szerszámáról.A baleset után egy nappal bement a kórházba, ahol azonban újabb problémákba ütközött. Az orvosok a műtét mellett döntöttek, hogy csökkentsék a véráramlást és ettől visszahúzódjon a duzzanat, de ehhez kellett volna a beteg szüleinek a beleegyezése. Hogy miért, az nem derült ki. Ezt azonban nem sikerült időben kivitelezni, a rokonok ugyanis nem siettek be az egészségügyi intézménybe, miután értesültek arról, miért is kéne gyorsan bemenni.A doktorok emiatt alternatív megoldáson kezdték törni a fejüket. Kihívták a tűzoltókat, hátha ők sarokcsiszolóval le tudják szedni a kulcsot. Ez viszont amiatt nem volt működőképes ötlet, mivel a gép túl nagy hőt termelt, amely veszélyeztette volna a nem túl okos ember testi épségét is.