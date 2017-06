Fogával kapaszkodva lógott a Niagara vízesés felett

Erendira Wallenda egy helikopterről kötélen lelógatott karikán ereszkedett 91 méterrel a Niagara-vízesés fölé, ahol néhány akrobatikus manőver után egy szájvédő alkalmazásával két alkalommal is rövid ideig csupán fogával kapaszkodva lógott a levegőben. A 36 éves Erendira a 10 perces műsor 8 percében lógott a vízesés felett.



A légtornászok közlése szerint Erendira megdöntötte férje pár évvel ezelőtti rekordját. Nik Wallenda 2011-ben 76 méter magasan lógott fogával kapaszkodva a missouri Bransonban lévő Silver Dollar City vidámpark felett.



A különleges mutatványt épp Nik Wallenda híres, Niagara vízesés feletti kötéltáncának ötödik évfordulóján kivitelezte felesége.



Nik Wallenda a német származású akrobata család, a "repülő Wallendák" sarja, a hetedik nemzedék képviselője. 2012-ben a Niagara vízesés, 2013-ban a Grand Canyon feletti átkeléssel vívta ki a világ elismerését, és chicagói felhőkarcolók között is egyensúlyozott. 2014-ben egy 120 méter magas, forgó óriáskeréken sétált végig Floridában. 2015-ben eddigi leghosszabb, több mint félórás, nagy magasságban végzett mutatványát hajtotta végre Milwaukee-ban, ahol tízemeletnyi magasságban kifeszített kötélen egyensúlyozott végig. 33 perc alatt 475 métert tett meg a levegőben.



A többszörös Guinness-rekorder akrobatának nemcsak a felesége, hanem három gyereke is kötéltáncos.