Fődíjat nyert Török Ferenc 1945 című filmje egy holland filmfesztiválon

A hollandiai Vlissingenben 19. alkalommal szeptember 8. és 17. között megrendezett filmmustra díjátadóján a rendező Török Ferenc és Szántó T. Gábor, a film alapjául szolgáló novella írója és a forgatókönyv társszerzője személyesen vette át az elismerést.A film és irodalom kapcsolatát a középpontba állító Film by the Sea fesztiválon idén 120 alkotást láthatott a közönség. A nemzetközi filmes rendezvényen korábban is szerepeltek magyar alkotások, de először díjaztak magyar filmet.

Török Ferenc filmje 1945 augusztusának egyetlen napján játszódik, témája a második világháború utáni újrakezdés a vidéki Magyarországon. A görög tragédiákat idéző, mindössze néhány óra leforgása alatt játszódó dráma helyszíne egy felbolydult kelet-magyarországi falu, ahol mindenki a jegyző fiának az esküvőjére készül.A fontosabb szerepeket Rudolf Péter , Tasnádi Bence, Szabó Kimmel Tamás , Sztarenki Dóra, Angelus Iván, Nagy Marcell, Szirtes Ági, Szarvas József, Znamenák István és Nagy-Kálózy Eszter alakította. Az 1945 a Filmalap és a Claims Conference támogatásával készült a Katapult Film gyártásában, operatőre ragályi Elemér, zenéjét Szemző Tibor szerezte.

A produkció korábban is számos elismerést szerzett a nemzetközi fesztiválokon: közönségdíjat nyert a Berlinalén, Miamiban, Washingtonban és a budapesti Titanicon is. Meghívást kapott az edinburghi filmfesztiválra, jeruzsálemi filmfesztiválon a Jad Vasem Intézet díjával tüntették ki, San Franciscóban a kritikusok díjával együtt a közönségdíjat is elnyerte. A freistadti Der neue Heimatfilm című filmfesztiválon a legjobb játékfilm díját kapta, a múlt héten pedig a Temesváron megrendezett közép- és kelet európai filmek fesztiválján is fődíjjal jutalmazták.Novembertől New York-i és Los Angeles-i mozikban is műsorra tűzik az 1945-öt amerikai forgalmazója, a Menemsha Films közreműködésével. Magyarországon áprilisi debütálása óta mintegy 35 ezren nézték meg, és továbbra is műsoron van a mozikban - írta a Filmalap.