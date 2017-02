Fizetett szabadság jár kutyanevelésért a skót sörfőzdében

Egy hét fizetett szabadságot biztosít alkalmazottainak a skóciai BrewDog sörfőzde, ha családjukba új kutya érkezik.



A kézműves söröket készítő BrewDog nemcsak Nagy-Britanniában, hanem az Egyesült Államokban hamarosan megnyíló sörfőzdéjében is bevezeti a nem mindennapos juttatást - adta hírül pénteken a The Sun című brit bulvárlap.



A skót sörfőzdét 2007-ben alapította James Watt és Martin Dickie, valamint Bracken nevű kutyájuk. A sörfőzdének mintegy ezer alkalmazottja van, és a skóciai Ellonban lévő központjukban azóta már 50 kutya is "dolgozik".



"A kutyák jelenléte az irodákban mindenkit lehűt és nyugodttá tesz, de tudjuk jól, hogy egy új kutya érkezése, legyen az kölyökkutya vagy egy izgatott mentőkutya, stresszes lehet mind az ember, mind az állat számára. A 'mancsszabadsággal' támogatjuk az ideges ebeket és gazdáikat kapcsolatuk nagyon fontos első napjaiban" - közölte a cég szóvivője.



James Watt hangsúlyozta, hogy mindig magasabb szintre akarták emelni a személyzetnek nyújtott juttatásokat. "A BrewDognál mindenekelőtt két prioritásunk van, az emberek és a sör. És nagyon-nagyon szeretjük a kutyákat" - tette hozzá.



"Nem könnyű feladat megpróbálni zsonglőrködni a munkával, és egy új kutyát hozzászoktatni az életünkhöz, és számos alkalmazottunknak van négylábú barátja otthon. Ezt a stresszes helyzetet akarjuk elkerülni, és engedni, hogy dolgozóinknak legyen idejük új kölyökkutyáikat vagy kutyáikat üdvözölni családjukban" - magyarázta Watt.