Finnországot a tenger alatt kötnék össze Észtországgal

A Finn-öböl alatt, Helsinki és Tallinn között 103 kilométer hosszan húzódó alagutat 2040-re lehetne megépíteni 13-20 milliárd euróból (4000-6200 milliárd forint) a két fővárosban szerdán ismertetett, a finn és az észt kormány megbízásából készült megvalósíthatósági tanulmány szerint.



Az alagút révén fél órára csökkenne a menetidő a finn és az észt főváros között a jelenlegi legkevesebb másfél óráról, amennyit a leggyorsabb komppal való átkelés vesz igénybe.



A vasúti alagút közvetlenül a helsinki és a tallinni repülőteret kötné össze, de csatlakozása lenne a Rail Balticához, a Varsóba vezető vasútvonalhoz is, így megkönnyítené a kapcsolatot Finnország és Közép-Európa között.



Helsinki térségében észtek tízezrei dolgoznak, a finnek pedig turistaként látogatnak szívesen Tallinnba.



"Úgy hallottam, Finnországban sokan úgy érzik, mintha szigeten élnének, de ennek nem kell így maradnia" - mondta tallinni sajtóértekezletén Juri Ratas észt miniszterelnök.



A két város közötti személyforgalom a tavalyi 9 millióról 14 millióra nő 2050-ig akkor is, ha nem készül el az alagút, de ha megépül, akkor az évi 23 millió főt is elérheti a utasforgalom, ebből 10 millió ember szállítása maradna a kompokra.



A megvalósíthatósági tanulmány abból indult ki, hogy a beruházás költségeinek 40 százalékát az Európai Unió fedezné. Egy rivális projekt, amellyel az Angry Birds-videojáték gyártója, a Rovio állt elő, kínai finanszírozással és korábbi határidővel számol.



A finn és az észt kormány tavasszal értékeli ki részletesebben is a szerdán ismertetett megvalósíthatósági tanulmányt.