Filmvászonra kerül John Lennon és Yoko Ono szerelme

Megfilmesítik John Lennon és Yoko Ono szerelmének történetét - értesült a The Hollywood Reporter Az egyelőre cím nélküli film producere, Michael De Luka bevonta a vállalkozásba Yoko Onót, Lennon özvegyét is. A filmben a Beatles együttesről és a pár háborúellenes akcióiról is szó lesz.

A forgatókönyvön A mindenség elmélete című életrajzi dráma írója, Anthony McCarten dolgozik, aki producerként is jegyzi majd a filmet.De Luca szerdai közleményében hangsúlyozta, hogy "a szerelemről, bátorságról és amerikai aktivizmusról" szóló film reményei szerint arra ösztönzi majd a fiatalokat, hogy fogalmazzák meg, milyen világban akarnak élni, és álljanak is ki azért.Az 51 éves De Luca volt a producere mások mellett a Phillips kapitány, a Pénzcsináló és A közösségi háló című filmeknek. Idén Jennifer Todd-dal együtt ő rendezi az Oscar-gála műsorát, amelyet élőben közvetít az ABC televízió.