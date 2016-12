Filmes karrierbe kezd a jóképű pakisztáni teaárus

Első filmes szerepére készül az a jóképű pakisztáni teaárus, aki egy róla készült fényképpel vált az internet sztárjává idén októberben - erősítette meg a héten a mindössze 16 éves pastu fiú menedzsere.



Arsad Khanról az iszlámábádi piacon készített képet egy arra sétáló fotográfus, majd feltette az Instagramra. A fotón Khan épp a pakisztániak hagyományos teáját készíti, miközben kékeszöld szemével egyenesen a kamerába néz.



A kép futótűzként terjedt októberben a közösségi médiában, több tízezerszer megosztották, az iszlámábádi piacot pedig elárasztották a jóképű teaárust fürkésző tekintetek. Khan fényképe Pakisztántól Indiáig, sőt még azon túl is felhasználók tömkelegeihez jutott el, akik közül sokan a bollywoodi sztárokhoz hasonlították a fiút.



Khant ajánlatokkal halmozták el az ország vezető divatmárkái. A mindössze 16 éves fiú már szerepelt két videoklipben, kifutóra lépett egy divatbemutatón Pakisztán leghíresebb topmodelljeinek egy részével, most pedig a filmek világába is belekóstol.



"Khan aláírt egy szerződést és januárban kezdi is a forgatást" - mondta a feltörekvő csillag menedzsere, Malik Fahim. Mint hozzátette, Khan Dubajba repül az év első hónapjában. A készülő mozit az egyesült arab emírségekbel