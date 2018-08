Film készült a független India első olimpiai aranyérmének történetéről

Film készült a független India első olimpiai aranyérméről, amelyet az ázsiai ország gyeplabda-válogatottja 1948-ban, a londoni ötkarikás játékokon korábbi gyarmattartója, Nagy-Britannia legyőzésével szerzett meg. A Gold című bollywoodi filmet szerdán, az indiai függetlenség napján mutatták be a világ több országában, így az Egyesült Királyságban is, ahol túlnyomórészt forgatták.



Az indiai filmgyártás egyik legnagyobb csillaga, Aksej Kumar főszereplésével készült alkotás története 1936-ban, a náci Németországban rendezett berlini olimpián kezdődik, ahol a brit-indiai férfi gyeplabda-válogatott a brit lobogó alatt szerzi meg harmadik olimpiai aranyérmét. A függetlenség 1947-es kivívása után már saját zászlaja alatt készülhetne a következő, londoni játékokra, csapat azonban már nincs, így a főszereplő Kumar által alakított Tapan Das, egy bukott játékos nekiáll verbuválni egyet a végletekig megosztott országban.



"Semmi sem köti le annyira az indiaiakat, mint a sport, főleg, ha olyan sportágakról van szó, amelyekben az indiaiak legyőzik a briteket" - emelte ki a bemutató előtt a kritikák egyike. A hindi nyelvű film kedvező kritikákat kapott, kiemelve, hogy úgy is sikerül erősen magával ragadnia a közönséget, hogy mindenki ismeri a történetet.



A gyeplabda a legsikeresebb olimpiai sportág Indiában. Az ország az eddigi kilenc aranyérméből nyolcat ebben szerzett, van egy ezüst- és két bronzérmük is. 1928 és 1956 között az összes olimpián nyert a férfi gyeplabda-válogatott, majd 1964-ben és legutóbb 1980-ban. (A kilencedik aranyérmüket férfi légpuskában szerezték 2008-ban Pekingben.)



A Gold című filmet jórészt Angliában, Bradfordban, Doncasterben és Rotherhamben forgatták. Egyre több indiai stáb választja a szigetországot: 2006 és 2008 között még kevesebb mint öt indiai alkotást forgattak Nagy-Britanniában, 2009 és 2011 között már nyolcat, 2012-2014-ben tizenötöt, 2015 és 2017 között a Gold volt a huszonkettedik. A stáb csaknem 70 millió fontot (25,5 milliárd forintot) költött Nagy-Britanniában.



A szigetország rendkívül népszerű forgatási helyszíne lett a globális filmiparnak, 2014 óta 72 százalékkal bővült a filmgyártás a brit statisztikai hivatal (ONS) adatai szerint. 2016-ban 1,3 milliárd fontot (473,7 milliárd forintot) költöttek a külföldi filmesek Nagy-Britanniában a Brit Filmintézet (BFI) szerint. Ez kétszerese a 2012-ben mért adatnak.