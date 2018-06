Figyelem, utazási és autóvezetési tippek a nyárra!

Már mindenki előre kivette a szabadságát, lefoglalta a szállást, félretette a költőpénzt és pótkulcsot adott a szomszédoknak vagy a rokonoknak, hiszen itt a nyár, amikor minden az utazásról és a pihenésről szól! Mielőtt azonban kényelmesen hátradőlnénk, és átadnánk magunkat a pihentető nyaralás gondolatának, érdemes ellenőrizni az autónk állapotát! A Europcar Autókölcsönző hozott pár hasznos tippet a biztonságos utazás érdekében.- A gumik állapotának ellenőrzésének egy látványos és egyszerű módja a pénzérmés módszer. Ekkor egy százforintost helyezünk el a gumiabroncs hosszanti hornyában, ami alapján iránymutatást kaphatunk arra nézve, hogy eljött-e a csere ideje. Ha az érme ezüstös peremét már csak részben fedi a horony, akkor a gumi profilmélysége a 4 milliméteres határ alatt van.- Figyeljünk arra, hogy ha a kánikulában sokat jár a motor, az autó pedig kis sebességgel halad, akkor a hűtővíz könnyen túlmelegedhet, akár fel is forrhat. Ennek megelőzése érdekében fontos, hogy még indulás előtt ellenőrizzük a hűtőfolyadék szintjét!- Az elhanyagolt szellőzőrendszer a melegágya lehet a különböző gombáknak, penésztelepeknek, ezért fontos, hogy még a klíma beizzítása előtt kitisztítsuk a szűrőket! Ha nincs klímánk, akkor hosszabb utazás előtt érdemes beszerezni egy napelemmel működő autóba illeszthető ventilátort is!- Ha pedig szeretnénk megóvni a kezünk épségét a forró kormány okozta égéstől, akkor az indulás előtti napon fordítsuk el a kormánykereket 180 fokkal, így a nap biztosan nem éri azt a felületet, amelyiken a kormányt fogjuk. Egy másik megoldás lehet a kesztyű használata, de ember legyen a talpán, aki a hőségben még kesztyűt is húz.- A tűző nap nem sokat segít a látásviszonyok javításában ezért fontos, hogy jó minőségű árnyékolókkal és napellenzőkkel szereljük fel autónkat. A megfelelően kiválasztott árnyékoló nemcsak a hőséget csökkenti az utastérben – hiszen visszaveri a napsugarakat – de hatékonyan óv a káros UV sugárzástól.- Vidámság az út alatt! Az egyik legegyszerűbb játék a "Betettem a hátizsákba", amely során rá kell vezetnünk a másik játékost arra, hogy mit pakoltunk a táskánkba, csak a kezdőbetű megadásával. Ez a játék főleg a gyermekes családoknál örvend majd nagy sikernek, a kicsiket biztosan leköti az agytorna!- Víz, víz, víz! Kevés folyadékbevitel csökkenti a koncentrálóképességet, ami fáradtsághoz, álmossághoz és ingerlékenységhez vezethet, ezen tényezők pedig negatívan hatnak a vezetésünkre. Ahhoz hogy elkerüljük a dehidratációt, fokozottan ügyeljünk a folyadék pótlására! A legjobb megoldás, ha mindig tartunk magunknál ásványvizet, vagy valamilyen lédús nyári gyümölcsöt.- Mi a helyzet, ha a négylábú kedvencünket is magunkkal visszük az útra? A biztonság érdekében fontos, hogy a kutya ne zavarja a kilátást és ne gátolja a sofőrt a vezetésben. Ha a kutyus izgága, a saját épsége érdekében érdemes egy külön nekik tervezett, autóba szerelhető biztonsági övvel ellátni őt, ami megakadályozza, hogy ugrándozzon, vagy kiugorjon a nyitott ajtón vagy ablakon. A gyakorlott gazdiknak pedig talán nem is kell hangsúlyozni, hogy az utazás során elengedhetetlen a víz és a jutalomfalat mellett a póráz és az oltási könyv is!