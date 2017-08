Fiával bulizik a mentőszóvivő, Győrfi Pál

Az elmúlt években köztudottá vált, hogy Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat közkedvelt szóvivője irigylésre méltóan jó kapcsolatot ápol a most huszonegy éves nagyfiával. Úgy tűnik, ahogy Dániel cseperedik, ez az apa-fia barátság egyre mélyül.– Tizenhat éves volt a fiam, amikor először kihoztam a Szigetre – mesélte ajókedvűen Győrfi. – Akkoriban még előfordult, hogy azonnal lelépett a haverjaival, és inkább velük szórakozott, azóta viszont eltelt pár év, és úgy tűnik, hogy összeértünk a bulik tekintetében, együtt is remekül érezzük ma­gunkat.Győrfi Pál azt is elmesélte, hogy bár sok szép lányt sodor a szél a fesztiválra, Danit most csak a zene és a szórakozás érdekli, mivel komoly párkapcsolatban él, a szórakozástól és a féktelenségtől pedig nem kell félteni a fiút.– Úgy gondolom, hogy amit a felelősségről meg lehetett tanítani neki, azt ilyen idős korára már megtanulta, és a jelek szerint sikeresen. A Sziget egyébként is kiemelkedően biztonságos, megközelítőleg hatszáz egészségügyis van jelen a helyszínen, akik közül sokan járőröznek a fiatalok között, emellett tíz mentőautónk és egy profin felszerelt sürgősségi ambulancia is megtalálható. Kijelenthetem, hogy a Szigeten bulizni biztonságosabb, mint bármelyik városi szórakozóhelyen – mondta a Borsnak Győrfi Pál.