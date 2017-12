Fiatal barátnője tartja a lelket a súlyos beteg Orbán Józsiban

Teljesült a nagybeteg Orbán Józsi kívánsága: kicsit javult az állapota, így ott lehetett zenekarával, a 100 Folk Celsiussal az Omega Volt egyszer egy Vadkelet című jubileumi koncertjén a Papp László Budapest Sportarénában.Az Omega már jóelőre bejelentette, hogy a bulin a countryzenekar forrósítja fel a hangulatot a fő attrakció előtt Kóborék könnyedebb hangvételű dalaival. A koncert közepéig sokan hiányolták Orbán Józsit, rajongói aggódva találgatták, egyáltalán ki- jön-e a színpadra. Amikor végre megjelent, a zenekar vezetője, Littvay Imre azzal konferálta föl, hogy Józsi a betegágyáról jött el, mert semmiképp nem akarta kihagyni a koncertet. Igaz, csak két ember támogatásával tudott kimenni a színpadra, és csak két dalt énekelt, de így is óriási ünneplésben volt része: a Régi csibészek után a közönség percekig tartó tapssal ünnepelte.A koncertet záró Petróleum lámpára visszatért zenésztársai közé, de ekkor már meglehetősen gyengének látszott, sokan azt hitték, meg sem várja a szám végét. Jobb kezén a ruhaujja alól kanül villant ki, lesoványodott lábain láthatóan lötyögött a nadrág. Végül azonban, nemcsak a koncert végét várta meg, hanem az utána rendezett partira is elment. És ott jött az igazi meglepetés: egy gyönyörű fiatal nővel az oldalán jelent meg. Amikor beléptek az ajtón, barátai, ismerősei a nyakába borulva ünnepelték.– Nem vagyok túl jól, de remélem, lesz ez jobb is – mondta szűkszavúan, de mosolyogva Orbán Józsi. Majd átölelte fiatal barátnője derekát, aki a Borsnak elárulta, már régóta együtt van a countryzenésszel.Egy bennfentes szerint barátait is meglepte, hogy az énekest ilyen fiatal barátnő támogatja.– Nem tudtunk róla, hogy van egy ilyen gyönyörű védangyala Józsinak. A lány láthatóan óvja mindentől, és amikor csak lehet, mellette van. Most kiderült, sokat tett azért is, hogy Józsi itt lehessen a koncerten. Ápolja, vigyáz rá, lelki és testi támasza. Látszik, hogy nagyon szereti – mondta aa zenész egyik kollégája.