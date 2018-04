Fia született Vilmos hercegnek és Katalin hercegnőnek

Vilmos herceg felesége ezúttal is a londoni Szent Mária kórház Lindo szárnyában szült - írja a borsonline.hu . Első két gyermekük, György és Sarolta is itt született, sőt, még Diana hercegné is itt adott életet a fiainak.A hagyomány szerint arra néhány napot várni kell, hogy a kismama nyilvánosan megjelenjen a bébivel, akinek a nevét is csak ekkor árulják el. A fogadóirodák adatai szerint a Fülöp/Alíz nevet tartották a legesélyesebbnek.A készülődés már április második hetében megkezdődött: parkolási korlátozást vezettek be a kórház körül, hogy helyet biztosítsanak majd az újságírók számára. Az OK! magazin információi szerint április 23-ára írták ki a 36 éves hercegnét, aki pontosan ekkor hozta világra a picit.Kórházba vitték hétfő reggel Katalin cambridge-i hercegnőt, Vilmos herceg várandós feleségét. A Kensington-palota - a házaspár londoni rezidenciája - közölte, hogy a hercegnő "a vajúdás korai szakaszában jár".A palota Twitter portálján közzétett rövid közlemény szerint a hercegnő az előzetes terveknek megfelelően az észak-londoni Paddington városrész St. Maryís kórházának Lindo Wing nevű szülészeti magánklinikájára érkezett autóval, férje kíséretében. Katalin hercegnő harmadik gyermekével várandós.Vilmosnak, az Egyesült Királyság jövőbeni uralkodójának és hitvesének első gyermeke, György herceg 2013 júliusában, húga, Charlotte hercegnő 2015 májusában született.György herceg és Charlotte hercegnő testvére - nagyapja, Károly trónörökös és édesapja, Vilmos herceg, valamint bátyja és nővére után - az ötödik helyre kerül majd a brit trónutódlási sorrendben, a hatodik helyre utasítva a jelenlegi ötödiket, Harry herceget, Vilmos öccsét.Vilmos és Katalin harmadik gyermekének trónöröklési helyét immár nem befolyásolja, hogy fiúnak vagy leánynak születik, ugyanis a brit kormány kezdeményezésére az elmúlt években elindított és kiteljesedett reformfolyamat eltörölte a királyi fiúutódok trónutódlási elsőbbségét. Így ha a harmadik gyermek fiú lesz, akkor sem lépne nővére, Charlotte elé a trónutódlási sorrendben.Udvari források szerint Vilmos és Katalin - csakúgy, mint az első két gyermek születése előtt - most sem tudja, hogy fiú vagy leány lesz-e az újszülött.Katalin hercegnő harmadik terhességéről a Kensington-palota szeptemberben adott hírt, októberben pedig közölte, hogy a gyermek érkezése áprilisra várható.