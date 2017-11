Fezen: Mr. Big, Enter Shikari és Fozzy is lesz jövőre!

A Mr. Big, az Enter Shikari és a Fozzy is fellép a jövő évi Fezen fesztiválon. A 21. Fehérvári Zenei Napokat 2018-ban július 25-től 28-ig rendezik meg a székesfehérvári MÁV-pályán - közölték a szervezők szerdán az MTI-vel.



A jövőre 30 éves Los Angeles-i Mr. Big zenekart Billy Sheehan basszusgitáros 1988-ban alapította a gitáros Paul Gilberttel, az énekes Eric Martinnal és a dobos Pat Torpeyval, a négy zenész ma is együtt játszik a csapatban. A hard rockot játszó Mr. Big 1991-ben megjelent második albumával, a Lean into It-tel lett világszerte ismert: a lemezen a To Be With You és a Just Take My Heart lett hatalmas sláger. Az együttest ekkor kérte fel az Aerosmith, hogy előttük játsszon Wembley-stadionbeli londoni koncertjeiken. A Mr. Bignek kilenc stúdióalbuma jelent meg, a legfrissebb, a Defying Gravity idén nyáron, a nagy sikerek mellett erről is fognak játszani 2018. július 26-án Székesfehérváron.



A dubstep, trance és drum and bass ütemekkel átitatott rockdalaival befutott brit Enter Shikari idén is fellépett és óriási sikert aratott a Fezenen, de 2017-ben a soproni VOLT-on és a Szegedi Ifjúsági napokon is volt koncertjük. Az 1999-ben még Hybryd néven alakult zenekar két hónappal ezelőtt, szeptemberben jelentkezett új, ötödik albumával (The Spark), amelyet 2018. július 28-án, a Fezen zárónapján is bemutatnak.



Szintén fellép a jövő évi Fezenen, mégpedig a Mr. Big előtt a Fozzy. Az amerikai heavy-metál csapatban a profi pankrátorként is próbálkozott Chris Jericho az énekes, a gitáros Rich Ward és a dobos Frank Fontsera a rapmetált játszó Stuck Mojóból érkezett 1999-ben, őket néhány éve Paul Di Leo basszusgitáros és Billy Grey gitáros egészíti ki. A Fozzy is friss albummal érkezik Székesfehérvárra, idén októberben jelent meg Judas című lemezük.