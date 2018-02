Férjes asszony Berki új barátnője

Míg Hódi Pamelát soha nem vette feleségül Berki Krisztián, talán a sors fintora, hogy ő maga egy olyan nőbe szeretett bele, aki ujján karikagyűrű csillogott. A ki­gyúrt macsó a héten mutatta be a nyilvánosságnak új barátnőjét, Katona Renáta Mazsit, akiről azt mesélte a TV2 Mokka című műsorában, hogy a lány kezdett ki vele. Ez azért is furcsa, mert amegtudta, hogy a 25 éves lány a mai napig házas asszony.Mazsi egy közeli, névtelenségét kérő ismerőse azt mesélte lapunknak, hogy a 2011-ben Magyarország Szépe versenyen is induló lány egy pesti, jól menő vállalkozó, T. Attila felesége, immáron másfél éve. Mi több, a fiatal házasok ba­ba­tervezésben voltak, amikor Berki a képbe került.– Egészen megdöbbentő számomra ez az egész, Reniék ugyanis babát terveztek még pár hete – kezdte a bennfentes a megdöbbentő történetet, aki azt is tudja, hogy mikor és hol melegedett össze a pár.

– Rubint Réka óráin találkozgatott Reni és Berki, és a helyiek azt rebesgetik, hogy a híres házaspár elhívta magával síelni, ahová meglepetésként Berki is csatlakozott, a továbbiakat pedig már jól tudjuk – mondta egy másik informátor a Borsnak, aki szerint a volt férj sem érti pontosan, hogy mi miért történt.A szerelmi háromszög ugyanis végérvényesen tönkretette a fiatal pár házasságát, akiknél hamarosan osztozkodásra is sor kerül, és „cukrász Mazsi" igen rosszul jöhet ki a dologból. Ugyanis a barna szépség a jól menő cukrászatát szerető férjétől kapta ajándékba, amihez több mint valószínű, innentől a megcsalt fél is ragaszkodni fog.