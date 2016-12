Férfiakat is lenyom szkanderben Brigitta

A szolnoki szerződéses honvéd-szakaszvezető sose néz riválisa szemébe, a bíró Ready! Go! vezényszavára fülel, és rögvest beindítja robbanó erejű nyomását. Nem csoda, hogy Ma­gyar­ország legjobb női szkanderversenyzője a jövő évi, nálunk rendezendő vb-n aranyéremben bizakodik.– A karjaim bicepszátmérője edzés után eléri a 42 centit is – mondta a Borsnak Brigi, aki a hetvenkilósok súlycsoportjában versenyez, hozzá hasonló testsúlyú férfiakkal is asztalhoz áll, mi több, diadalmaskodik is ellenük.Kőváriné ti­zen­három éve a fekve nyomást űző súlyemelők közül pártolt át a szkanderre, és utóbbi sportágban számos világ- és Európa-bajnoki érmet őriz. A 2016. októberi bulgáriai vb-n bal kézzel vívott csatái után bronzérmesként állhatott dobogóra.