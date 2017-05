Férfiak és a szépségápolás: ezeket a kozmetikumokat használják az urak!

A német CD kozmetikai márka és az NRC piackutató által végzett reprezentatív kutatás eredményeiből kiderült, hogy a magyarországi férfiak továbbra is a tusfürdő, sampon, dezodor szentháromságában hisznek, a havi költés tekintetében viszont nincs nagy eltérés a két nem között.A többség, mindkét nem esetében 2500 forintot vagy annál kevesebbet költ szépségápolási termékekre havonta: a hölgyek 68 százaléka, a férfiaknak pedig 66 százaléka nem megy e fölé az érték fölé. Jelentősebb eltérés a két nem között inkább abban mutatkozik, hogy a nők 29 százaléka hajlandó ennél többet fizetni a drogériákban, míg a férfiak esetében ez a szám csak 19 százalék. Férfiak és nők között nem csak abban mutatkozik különbség, hogy mennyit költenek ilyen célra, hanem abban is, hogy egyáltalán költenek-e erre. Míg a nőknek csupán a 3 százaléka nem vásárol szépségápolási termékeket, addig ez az arány a férfiaknál 15 százalék. Utóbbi szám összefügghet azzal is, hogy a férfiak 17 százaléka inkább "megkér valakit a hozzátartozói közül, hogy válasszák ki és vegyék meg" a számukra szükséges szépségápolási termékeket.

A kutatás a költések mellett azt is vizsgálta, hogy a férfiak milyen termékeket vásárolnak, ha a külsejük ápolásáról van szó. Mint kiderült, legfőképpen az "alapdarabokat": a megkérdezettek döntő többsége legfőképpen tusfürdőt, sampont és dezodort vásárol. Tusfürdőt és sampont a válaszadók 82 százaléka, míg dezodort a 75 százalékuk szokott a kosarába tenni, ami arra utal, hogy az urak a konzervatívabb szemléletmódot részesítik előnyben a kozmetikumok terén. A listán a negyedik legnépszerűbb termék kimondottan férfias: borotvahabot a válaszadók 63 százaléka szokott rendszeresen használni. Ezzel összefügghet, hogy bár egyre divatosabbak a szakállápolási készítmények, a friss kutatásból azonban kiderült, hogy a férfiak csupán 3 százaléka használ ilyeneket.A férfiak által használt kozmetikumok népszerűségi listájának második fele így néz ki: parfüm (40 százalék), testápoló (30 százalék), arckrém (13 százalék), ajakápoló (12 százalék), szakállápolók (3 százalék), egyéb termékek (7 százalék).