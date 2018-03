Felújított magyar filmklasszikusokat vetítenek Párizsban

Nyolc felújított magyar filmet is vetítenek Párizsban a szerdától vasárnapig tartó, restaurált filmeknek szentelt, Toute la mémoire du monde című fesztiválon, amelyen az idén 80. születésnapját ünneplő Szabó István életműve előtt is tisztelegnek.



Az immár hatodik alkalommal megrendezett párizsi fesztivál az archívumok, digitalizálással és filmrestaurálással foglalkozó laborok és stúdiók munkáját állítja a középpontba. Az idén a magyar film önálló szekciót kapott A magyar film gyöngyszemei címmel - közölte a Magyar Nemzeti Filmalap szerdán az MTI-vel.



A filmtörténet több korszakát átfogó összeállítás legkorábbi darabja az Amerikában nagy karriert befutott André de Toth (Tóth Endre) Két lány az uccán (1939) című, korát megelőző modern filmje, amelynek felújítása 2009-ben Martin Scorsese alapítványának kezdeményezésére történt. André de Toth alkotásait olyan rendezők tartják az amerikai filmtörténet mérföldköveinek, mint Scorsese, Tarantino vagy Bertrand Tavernier.



A párizsi közönség megtekintheti Szőts István Emberek a havason (1942) című alkotását, amely új, természetes vizuális nyelvet hozott nemcsak a magyar, hanem a világ filmgyártásába is és az olasz neorealizmus kialakulására is hatással volt. Műsorra tűzik Fábri Zoltán remekművét, a Körhintát (1955), amely a párizsi vetítést követően március végétől országszerte műsoron lesz a francia mozikban a Clavis Films forgalmazásában.



Olyan ritkábban látható klasszikusok is gazdagítják a programot, mint a kibeszéletlen történelmi traumát modern eszközökkel feldolgozó Hideg napok (Kovács András, 1966), az idén 85. születésnapját ünneplő Sára Sándor Feldobott kő (1968) című filmje, vagy Mészáros Márta úttörő jelentőségű alkotása, a női sorsokat új szemlélettel bemutató Ők ketten (1978). Ez utóbbi bemutatóját Marina Vlady főszereplő jelenlétében tartják.



A Berlini Nemzetközi Filmfesztivál teltházas vetítése után Párizsban is műsorra tűzik Enyedi Ildikó első játékfilmje, Az én XX. századom (1988) teljeskörűen restaurált változatát a rendező jelenlétében. A Filmalap digitalizálási és filmfelújítási programja keretében elkészült új változat március 14-től az országos mozihálózatban is látható lesz a Malavida forgalmazásában.



A párizsi filmfesztivál az idén 80. születésnapját ünneplő Szabó István életműve előtt tisztelegve mutatja be az Oscar-díjas filmrendező Szerelmesfilmjét (1970), amelynek 4K felbontású digitális felújítása 2016-ban készült el. A vetítés után Szabó Istvánnal Ráduly György, a Filmarchívum igazgatója és Emilie Cauquy, a Cinemathéque française munkatársa beszélget.



A francia filmintézet, a Cinémathéque française szervezésében megvalósuló fesztivál védnöke Costa Gavras és Wim Wenders.