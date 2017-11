Feloszlik minden idők legeredményesebb X-faktoros zenekara

A ByTheWay zenekar a 2013-as X-faktorban tűnt fel először. Az akkor még négy tagú fiúbanda ikonikussá vált poharas dala ellenére is csak a negyedik adásig jutott, de Bozsek Márknak köszönhetően visszatérhettek a műsorba, és mentoruk, Szikora Róbert segítségével egészen a fináléig jutottak, ahol a második hely mellett elnyerték az X faktor történelmének legsikeresebb zenekara címet, melyet azóta is ők birtokolnak. A TV show után sikert sikerre halmoztak, ennek ellenére Patocska Olivér egy év után úgy döntött, hogy kiszáll a bandából. A három fiú, Bence, Sziki és Ya Ou azonban tovább szárnyalt. Megannyi díj, koncert, fellépés, és egy aranylemez után a rajongóik, a Wayerek ismét megmutatták, hogy rajongásuk töretlen, 2015-ben megnyerték A Dal - Eurovíziós Dalverseny akusztikus versenyét. A tavalyi év végén pedig számos sztárvendéggel kiegészülve adtak rendhagyó akusztikus koncertet a Petőfi Akusztik karácsonyi műsorának keretein belül.Az évek során az X faktorból ismert kisfiúkból azonban férfiak lettek, kiforrt a saját zenei stílusuk, ami már nincs annyira összhangban, mint a műsor előtt, így meg kellett hozniuk azt a keserédes döntést: eljött az ideje, hogy pályafutásukat szólóban folytassák.- Sokszor mondják, hogy minden jónak vége van egyszer. Mintha tegnap lett volna, hogy együtt kezdtünk zenélni a fiúkkal. Akkor még azt gondoltuk, ez örökre tartani fog. Nehéz döntés volt, hiszen én komolyzenei pályára készültem, de azóta sem bántam meg, hogy váltottam. Életem eddigi legmeghatározóbb és legcsodálatosabb időszaka volt ez, ami most lezárul, hogy jöhessen valami új, valami jobb. A rajongóknak nem kell sokáig várni, egy ideje már dolgozom a szólókarrieremen, amiről egyelőre még nem árulnék el részleteket, de a YA OU nevű oldalamon folyamatosan tájékoztatni foglak titeket. És az biztos, hogy akármilyen fantasztikus időszak is kezdődik most, örökre hálás leszek a fiúknak az elmúlt 5 évért. Kívánom, hogy mindenki találja meg önmagát. Hajrá srácok! És köszönök mindent! - mondta Feng Ya Ou, aki nem csak énekelt, gitározott is a zenekarban.

"Mintha tegnap lett volna, hogy a Bikás Parkban ülve megbeszéltük a srácokkal, hogy indulunk az X faktorban. Szinte hihetetlen, hogy 4 év eltelt azóta. Életem legjobb évei voltak. Rengeteg szép emléket szereztünk, nagyon sokat tanultunk egymástól, és azt hiszem, nekünk vannak a legcsodálatosabb rajongóink az országban. De egyszer minden fejezet lezárul, 5 év közös munka után úgy döntöttünk, hogy külön utakra lépünk. Az én szóló projektemet Ceasefire X néven követhetik a rajongók, de a részleteiről egyelőre még én sem beszélnék. Inkább szeretném megköszönni az összes embernek, aki az évek alatt mellettünk volt és támogatott minket, biztatott és rengeteg szeretetet tanúsított felénk, végtelenül hálás vagyok érte! — mondta Vavra Bence, a zenekar énekese.""Azt hiszem, mindannyiunk nevében mondhatom, hogy mi egyszerű srácok vagyunk, és voltunk. És az a csoda, ami az X faktorral ért minket, az olyan érzés volt, mintha a világ kifordult volna önmagából, és csodaországba kerültünk volna. A rengeteg emlékezetes élmény közül számomra az első ilyen volt a legmeghatározóbb. Szikora Robi még a Beatleshez is hasonlított minket, amikor a ránk pillantó hömpölygő tömeg üdvriválgásától zengett az egész Corvin sétány. - emlékszik vissza Szikszai Péter a kezdetekre - Wayerek, köszönjük, hogy velünk voltatok, sosem feledkezünk meg a veletek eltöltött koncertekről, táborokról, és élményekről. Rólam a jövőben LooPool néven hallhattok majd.""Szeretnénk köszönetet mondani az RTL Klubnak, Kolosi Péternek, a csatorna programigazgatójának, Schiwert-Takács Lászlónak az X faktor főszerkesztőjének, és a teljes stábnak. Szűcs Norbinak, Szarvas József Joshnak, Horváth Rolandnak és Fülöp Zsuzsinak. És rajtuk kívül mindenkinek, aki mellettünk volt az évek során. Köszönjük!"