Felolvasóestek, koncert és könyvbemutató is lesz az első kávéházak éjszakáján

A magyar irodalomhoz mindig is szervesen kapcsolódott a kávéházi kultúra, ezt a miliőt, kultuszt igyekszik megidézni ez a rendezvény és kortárs formában népszerűvé tenni - hangsúlyozta Szalay-Bobrovniczky Alexandra főpolgármester-helyettes a programról tartott csütörtöki sajtótájékoztatón Budapesten.



Húsz ikonikus és újhullámos kávéház lesz a helyszíne az ingyenes rendezvénynek, amely május 18-án 19 óra és 23.30 között csaknem 50 kulturális programot kínál, például verses-zenés esteket, irodalmi vetélkedőket, slam poetry és dumaszínházi programokat, valamint koncerteket - fűzte hozzá.



Serfőző Krisztina az esemény főszervezőjeként kiemelte, hogy a századforduló idején a polgári élet legfontosabb helyszíne volt a kávéház, hiszen itt cseréltek eszmét, információt a polgárok. "A 21. század felgyorsult tempójában szeretnénk megmutatni, hogy ez a kincs még mindig megvan, és szeretnénk arra is rávilágítani, hogy a társaságban eltöltött idő ebben a rohanó világban az egyik legfontosabb értékünk" - tette hozzá.



A programokról szólva elmondta, hogy a Dunapark Kávéházban a Dumaszínház jóvoltából a közönség Felméri Péter estjét hallhatja, őt követi Bíró Eszter és zenekara, akik Radnóti Miklós, Kányádi Sándor, Szép Ernő és Varró Dániel megzenésített versei mellett a zsidó folklór dallamainak akusztikus feldolgozásával és kortárs szerzeményekkel készülnek.



A Nyugat folyóirat szülőhelyén, a Centrál Kávéházban Tamás Benedek, Nemes Janó, Gyulai Csaba és Turek Miklós tart verszenei kalandozást Pilinszky János költészetében, majd egy versszínházi monodrámát lehet hallani József Attila életéről és költészetéről a költő verseinek felhasználásával.



A kortárs irodalom egyik fellegvárának számító Hadik Kávéházban a magyar slam poetry válogatott művészei - Kemény Zsófi, Bánóczi Bea, Bárány Bence, Mészáros Péter és Simon Márton - idézik meg mások mellett Ady, Babits, Kosztolányi és Karinthy szellemét, az Ibolya Espressóban pedig Örkény-egypercesek hangzanak el Für Anikó, Bíró Kriszta és Kálid Artúr tolmácsolásában.



A Magvető pódiumjátékkal és irodalmi vetélkedővel készül, a Gerbeaud átriumában a Váczi Eszter Quartett és a Group n' Swing ad koncertet, a 160 éves cukrászda aranyszalonjában pedig Karinthy Frigyes irodalmi karikatúráiból hallhatnak részleteket az érdeklődők, akik később Saly Noémi muzeológus kávéháztörténeti előadásán is részt vehetnek.



Kerek évfordulót ünnepel idén a 120 éves Művész kávéház is, ahol Szávai Viktória Weöres Sándor-estjével, valamint Bardóczy Attila és Berec Péter francia sanzonestjével várják a közönséget, de az esten debütál az évfordulóra készült Művész120 elnevezésű torta is.



A Kék ló underground kávézóban kora este a Deus ex kvartett zenél, őket az ef. Zámbó Happy Dead Band és Tisza Kata közös verses-zenés estje követi, a Cafe Freiben könyvbemutatók lesznek, a Gerlóczyban pedig a Taraf de Akácfa ad koncertet.



Az est egyik különleges programjának ígérkeznek azok a kávéházi túrák, amelyeken a tradicionális budapesti helyszíneket lehet körbejárni szakmai vezetők segítségével.