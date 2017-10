Félnek elmenni a Matilda külföldi szereplői a film oroszországi premierjére

A rendező szerint a Miklós trónörököst, a későbbi II. Miklós cárt alakító német színész, Rals Eidinger, és a címszereplő, a lengyel származású balerinát, Matilda Kseszinszkaját alakító színésznő, a lengyel Michalina Olszanska is lemondta a részvételt az október 23-i szentpétervári és a másnapi moszkvai premieren a biztonsági aggodalmak miatt.



Testi épségét féltve két másik külföldi szereplő, a német Luise Wolfram és Thomas Ostermeier is távol marad az ünnepi eseménytől - közölte Ucsityel, hozzáfűzve, hogy ő próbálja rábeszélni a külföldi színészeket döntésük megmásítására.



A 41 éves Eidinger Hamburgban megerősítette, hogy fenyegetéseket kapott, és "bár vérzik a szíve", testi épségét féltve nem megy el a premierre. Hozzátette, hogy különösképpen aggódik oroszországi alkotótársaiért, akik nap mint nap ki vannak téve a megfélemlítésnek.



Thomas Ostermeier ügynöke megerősítette a Reutersnak, hogy a berlini Schaubühne rendezője, aki az orosz filmben Fiser doktort alakítja, aggódik a biztonsága miatt, de alapvetően azért marad távol a premierektől, hogy így tiltakozzon Kirill Szerebrennyikov orosz színházi rendező üldöztetése ellen.



Szélsőségesek erőszakcselekményeitől tartva több nagy oroszországi mozilánc is lemondott a várhatóan nagy közönségsikert hozó film forgalmazásáról, amely október 26-án indul.



A filmet vallási fanatikusok és szélsőséges nacionalisták kegyeletsértőnek, illetve hit- és nemzetellenesnek bélyegezték, mondván, Oroszország utolsó uralkodóját - akit családjával együtt megöltek a bolsevikok - az ortodox egyház szentté avatta. A vitatott alkotás azt a szerelmi viszonyt dolgozza fel, amely az orosz trónörökös - a későbbi II. Miklós cár - és Matilda Kseszinszkaja lengyel származású szentpétervári balerina között alakult ki.



A Cár keresztje nevű civil szervezet csütörtökön 100 ezer aláírást tartalmazó petícióban követelte Vlagyimir Putyin elnöktől a "kegyeletsértő" film betiltását.



Az orosz kormány kezdeti tétovázás után kiállt a film mellett, és szeptemberben letartóztatta a film forgalmazására vállalkozó mozik felgyújtására bujtogató aktivistát, Alekszandr Kalinyint, a Keresztény Állam - Szent Oroszország elnevezésű szélsőséges csoport vezetőjét és a Matildával összefüggő korábbi gyújtogatások gyanúsítottjait.