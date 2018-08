Félmillió forint a hontalan állatok támogatására

Sikeres volt Magyarország első online kaszinójának, a vegas.hu-nak a Hontalan Állatok Világnapja alkalmából indított társadalmi felelősségvállalási programja. Mindössze 4 nap leforgása alatt az online kaszinó játékosai 53.341 alkalommal pörgették meg a Mega Moolah szlot játékát, ennek köszönhetően a vegas.hu 500.000 forinttal támogatja a Fejér Megyei Állatvédők Egyesületét, a FEMA-t ( www.femaallatmentok.hu ).Az augusztus 16. és 19. között zajló jótékony kezdeményezéshez az online kaszinó játékosai úgy csatlakozhattak, hogy szerencsét próbálnak a Mega Moolah elnevezésű szlot játékon. A vegas.hu 500.000 forintos támogatást ajánlott fel, amennyiben összejön legalább 50 ezer pörgetés.Mindössze négy nap alatt sok szerencsés is örülhetett: összesen 100 darab jackpot nyeremény is gazdára talált, köztük a legnagyobb több mint 7 millió forint volt.A FEMA a támogatást orvosi költségekre, tápokra és felszerelésekre kívánja fordítani. A vegas.hu a jövőben további jótékony célú kampányokat is tervez.