Felmérték, mennyire telefonfüggők a magyarok

Magyarországon az okostelefon tulajdonosok 29 százaléka tartja magát telefonfüggőnek, ami jelentősen elmarad a 42 százalékos régiós átlagtól - derül ki a Huawei megbízásából, az Ipsos által, az okostelefonok napi használatáról készített felmérésből.



A felmérésből kiderült, hogy a magyaroknak csupán 62 százaléka használja hanghívásra a készülékét, szemben a 73 százalékos európai átlaggal. A válaszadók 83 százaléka fotózásra használja okostelefonját, a megkérdezettek 77 százaléka szöveges üzenetek küldésére, 76 százaléka pedig a telefonján keresztül lép fel a közösségi oldalakra.



Arra is rámutattak, hogy a magyarok többsége egy órát sem bír ki a mobilja ellenőrzése nélkül, a válaszadók 38 százaléka pedig egy óra leforgása alatt többször is, akár 10 percenként, vagy még gyakrabban ránéz a telefonjára.



A magyar okostelefon felhasználók európai társaikhoz képest többet tartják maguknál a készülékeiket: 10-ből 3 megkérdezett több mint 20 órán keresztül képtelen megválni az okos készülékétől, annak ellenére, hogy közel kétharmaduk maximum napi 3-8 órán keresztül használja aktívan a telefonját. Ráadásul a válaszadók 81 százaléka alvás közben is kartávolságon belül tartja a készülékét. A magyarok 45 százaléka az ébredést követően először a telefonja után nyúl, elalvás előtt pedig 58 százalékuk még az interneten böngészik a telefonja segítségével.



Ugyanakkor azt is megjegyezték, hogy a magyarok 42 százaléka úgy érzi túl sok időt tölt az okostelefonjával, 49 százalékuk pedig megpróbál időkorlátot is szabni a mobilozásnak.



A kutatás 12 európai országban több mint hatezer felhasználó, köztük 501 magyar okostelefon tulajdonos bevonásával készült januárban.



A vállalat korábbi közlése szerint tavaly több mint 15 százalékkal növelte globális értékesítési árbevételét a kínai Huawei Technologies Co. Ltd. mobil távközlési berendezés gyártó és szolgáltató vállalat, okostelefon-eladásait Európában több mint húsz százalékkal növelte. A vállalat globális, valamennyi üzletágát magába foglaló árbevétele az egy évvel korábbihoz képest tavaly több mint 15 százalékkal, 600 milliárd jüanra (92 milliárd dollár) nőtt, az okostelefon szállítása világszerte elérte a 153 milliót, amellyel a világon a harmadik helyen áll. A Huawei 2015 óta a világ harmadik legnagyobb okostelefon szállítója a globális kiszállítások alapján, 2016-ban 140 millió okostelefont szállított le, a megelőző évinél mintegy 30 százalékkal többet.