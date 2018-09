Fellélegezhetnek a londoni gazdik: nem létezik a rettegett macska-sorozatgyilkos

Nem létezik a brit főváros lakosságát immár három éve rettegésben tartó macska-sorozatgyilkos - jelentette be csütörtökön a Scotland Yard, amely szerint a London-szerte talált megcsonkított macskatetemekért feltehetőleg rókák és egyéb vadon élő állatok a felelősek.



Az elmúlt években a londoni hatóságoknál bejelentett több száz gyanús eset nyomán egyre nőtt az aggodalom a lakosság körében, hogy a macskacsonkítások hátterében egyetlen személy állhat, akit a londoni körgyűrűre utalva "M25-ös macskagyilkosként", illetve a főváros külső déli részén fekvő Croydon kerület után, ahonnan az első eseteket jelentették, a "Croydoni macskagyilkosként" kezdtek emlegetni.



A rendelkezésre álló bizonyítékok és a tetemek egy részének alapos vizsgálata nyomán azonban a rendőrség és a szakértők arra jutottak, hogy semmilyen nyom nem utal emberi beavatkozásra.



A rendőrség 2015 novemberében kezdett nyomozni, miután fej és farok nélküli, megcsonkított macskatetemeket jelentettek Croydonból.



Később több háziállat-tulajdonos is hasonló történetekkel állt elő és a brit napilapok arról kezdtek cikkezni, hogy egy macska-sorozatgyilkos garázdálkodhat a környéken, aki talán az emberekre is veszélyes lehet.



A South Norwood Animal Rescue League (SNARL) állatvédő szervezet azonban boncolást végzett az "áldozatok" egy részén, amiből kiderült, hogy a halál oka tompa sérülés volt. Ez azt jelenti, hogy a macskákat nagy valószínűséggel elütötték, és a csonkítás a halál beállta után történt.



A köztéri kamerák továbbá három esetben is rögzítették, ahogy rókák cipelnek magukkal macskatestrészeket.