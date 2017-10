Felfüggesztették az Amazon Stúdió főnökét szexuális zaklatás gyanúja miatt

Isa Hacket, Philip K. Dick író lánya, az Amazon The Man in the High Castle című tévésorozatának producere csütörtökön hozta nyilvánosságra, hogy Price 2015 júliusában egy taxiban, amellyel az Amazon partijára tartottak szexuálisan zaklatta, majd az összejövetelen, mások előtt hangosan mondta a fülébe, hogy "anális szex".



Hacket annak idején értesítette az incidensről az Amazon vezetőit, és most azt követően határozta el, hogy a nyilvánosság előtt is beszámol róla, hogy egy másik hollywoodi producert, Harvey Weinsteint az utóbbi napokban már mintegy harminc nő vádolta meg szexuális zaklatással és közülük hárman szexuális erőszakkal is.



Hacket bejelentése előtt csütörtökön Rose McGowan színésznő azzal vádolta meg az Amazon stúdiófőnökét, Roy Price-t, hogy nem tett lépéseket, miután közölte vele, hogy Weinstein megerőszakolta őt.



"Újra és újra elmondtam a stúdió főnökének, hogy Harvey Weinstein megerőszakolt. De ő azt mondta, nem lehet bizonyítani. Azt válaszoltam, én vagyok a bizonyíték" - írta a színésznő a Twitteren az Amazon vezetőjének, Jeff Bezosnak.



Az Amazon Stúdió csütörtökön közleményt adott ki, amelyben azt írták, hogy Roy Price-t azonnali hatállyal szabadságolták, és felülvizsgálják lehetőségeiket a Weinstein Co. produkciós vállalattal közös produkciókkal kapcsolatban.