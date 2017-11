Feleslegessé vált Tito jachtja, elárverezik

Elárverezik Josip Broz Titónak, Jugoszlávia egykori örökös elnökének egyik jachtját, mert "feleslegessé vált" - jelentette be a Twitteren a kormány.



A bejegyzés szerint nyílt árverést szerveznek, amelynek keretében eladják a Jadranka nevet viselő hajót. A licit 80 ezer euróról (25 millió forint) indul.



A Jadranka egy szláv női név, egyben az Adriai-tenger délszláv elnevezésének (Jadran) női névvé formálása is.



A 34 méter hosszú, 40 utas és 14 fős személyzet elhelyezésére alkalmas hajó 1977-ben a horvátországi Portoréban (Kraljevica) készült és már évek óta használaton kívül áll a montenegrói Bar kikötőjében.



A jacht akkor került a montenegrói kormány tulajdonába, amikor az ország 2006-ban kikiáltotta függetlenségét. A volt jugoszláv tagköztársaságok mindegyikének jutott az országot 1980-as haláláig vezető Tito hagyatékából.



A Twitter-üzenethez érkezett hozzászólásokban azonban a kommentelők azt javasolták a kormánynak, hogy az eladás helyett inkább alakítson ki egy múzeumot a régi hajók számára és ezzel is növelje a kis Adria-parti ország idegenforgalmi kínálatát.