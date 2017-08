Felesége vetkőzteti Aradszky Lászlót

Évtizedek óta tart a konfliktus Aradszky László és felesége között, aki sosem elégedett azzal, amit férje felvesz - írja a Bors Az énekes a lapnak arról pa­naszkodott, hogy még nem volt olyan alkalom, amikor úgy tu­dott volna elmenni egy fellépésre vagy hivatalos megbeszélésre, hogy ne kellett volna átöltöznie. Márpedig ez elég zavaró, főleg, amikor már egyébként is késésben van.Feleségének, Évának szinte soha semmi nem tetszik rajta. És mivel mindig otthon van, a Pókháló van már az ablakon előadójának esélye sincs arra, hogy cenzúra nélkül kimenjen az utcára. Aradszky azért is dühös, mert szerinte neki nem lehet baj az ízlésével, hiszen az édesapja híres szabómester volt.Az egykori táncdalfesztiválok sztárja ennek ellenére lassan ötven éve él boldog házasságban feleségével. Az énekes rengeteget dolgozik még mindig, naponta két koncertet is ad.