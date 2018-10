Felesége rajongójára féltékeny Harry herceg - videó

Elküldte felesége egyik rajongóját még Ausztráliánál is melegebb éghajlatra Harry herceg –A leendő apuka azon akadt ki, hogy felesét virágcsokrokkal halmozzák el rajongói, főleg férfiak, és egyikük a szokásosnál is nagyobbat adott Meghannek."Ekkora virágot nem adhat a felségemnek, mégis hogy képzeli?" – bosszankodott, persze viccesen a herceg a videofelvételen.A hercegi pár 16 napos látogatáson tartózkodik Ausztráliában, ahonnan ellátogatnak Új-Zélandra, a Fidzsi-szigetekre, és Tongára is.Meghan már túl van a terhessége harmadik hónapján. Egyrészt a hivatalos bejelentéssel megvárják az első 90 napot, másrészt erről a tényről most egyis megjelent az egyik közösségi oldalon.