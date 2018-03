Felesége nadrágjában indult síelni az Irigy Hónaljmirigy sztárja

Úgy tűnik, a mirigyes fiúk amerre járnak kalandokba keverednek. Ez nem történt másképp az ausztriai Murau-ban sem, ahova fellépni hívták őket a március 15-ei hétvégére. Ha már arra jártak, úgy gondolták, összekötik kellemest a hasznossal és kedvenc téli sportjuknak, a síelésnek is hódolnak, ami főszezonban a februári Aréna koncertre való felkészülés alatt kimaradt. De a zenekarra jellemző módon nem a síelés volt a hétvége legemlékezetesebb mozzanata.A hosszú hétvégén az ausztriai Murau-ban síelő magyar vendégek szórakoztatására hívták meg az Irigy Hónaljmirigy zenekart az egyik helyi hotelbe. Akik, ha már arra jártak, pár nappal előbb érkeztek, hogy kedvenc téli sportjuknak, a síelésnek is hódolhassanak kicsit.– Imádunk munkán kívül is együtt lenni a többiekkel. Ilyenkor garantált a jó hangulat, folyamatosan ugratjuk egymást. Ez a kis kiruccanás felért egy jó csapatépítéssel, még így 27 év barátság után is képesek vagyunk új dolgokat megtudni a másikról – kezdte Kabai Laci.– Összesen 4 napot töltöttünk kint, direkt előbb mentünk, hogy a koncert előtt legyen időnk egy kicsit csúszkálni. Mindenkinek van már tapasztalata a síelésben, Uszi volt az, aki mint újrakezdő lépett pályára. Ezért mondhatjuk, hogy az elején több időt töltött fenéken csúszva, mint lécen állva, de a végére mindenki belejött. Papp Feri barátomnak is kijutott a kalandokból, amikor a kabátjában maradt régi síbérlettel próbált felszállni a felvonóra, és a beléptetésnél eléggé ferde szemmel néztek rá. A nemlétező német tudásával próbálta menteni a helyzetet, mikor a kedves biztonsági felhívta a figyelmét a 3 évvel ezelőtti dátumra. Ekkor kicsit meghúzva magát benyúlt a kabátja másik zsebébe és elővette az idén vásárolt bérletét – mesélte nevetve Sípos Tomi.De a hétvége legviccesebb pillanata nagy valószínűséggel az együttes dobosához Kabai Lacihoz köthető, aki a nagy rohanásban kissé összekeverte a sífelszerelését.– Amikor otthon kapkodva elkezdtem pakolni, az első kezem ügyébe kerülő sínadrágot bedobtam a táskámba. Miután megérkeztünk és indultunk volna a pályára, akkor állt össze bennem a kép, hogy nem jön fel rám a nadrág. Mondtam is a többieknek, lehet, hogy híztam pár kilót tavaly óta, de az képtelenség, hogy ennyit… Aztán amikor kétségbeesetten megnéztem a címkéjét jöttem rá, hogy a feleségem ugyanolyan színű nadrágját tettem el. Elég viccesen néztem volna ki, ahogy női szettben száguldok le a pályán, úgyhogy baromi nagy szerencsém volt, hogy vittem egy pótruhát is. Így hál ’isten nem kellett a farmeromban síelnem – emlékezett vissza Laci.A fiúk alig pihenték ki a februári Aréna koncertjüket, máris a műsor turné változatára készülnek gőzerővel. A közönség a tavaszi-nyári szezonban láthatja majd ezeket az előadásokat országszerte.