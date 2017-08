Felárat számolnak fel a férfiaknak egy ausztrál kávézóban

Felárat számolnak fel a férfiak egy ausztrál kávézóban: a melbourne-i Handsome Her nevű hely 18 százalékkal többet számláz nekik, mivel egy nemrég megjelent tanulmány szerint átlagosan ennyivel keresnek többet, mint a nők.



Az így befolyó összegből a kávézó nőket támogató projekteket finanszíroz. A Brunswick városrészben működő vegán kávézó így hirdeti magát: "egy hely nőktől nőknek.



Egyik alapítója, Alexandra O'Brien a Channel 7 televízióban elmondta, hogy felárat havonta egy héten át számolnak fel a férfiaknak, de annak kifizetése teljesen önkéntes.



"Eddig senki nem vonakodott kifizetni. Végül is jó célra megy" - mondta.



Ha kötelező lenne a plusz 18 százalék kifizetése, a Handsome Her valószínűleg heves kritikákra számíthatna. Az diszkriminációellenes ausztrál törvények ugyanis nagyon szigorúak.



A közösségi oldalakon azonban így is többen hangot adnak nemtetszésüknek.



"Ha ez fordítva lenne, már utcai tiltakozás kezdődött volna" - írta egy férfi.