Fél millió forintot adományoztak az Ide süss! sztárjai - fotók

Az Ide süss! – Az ország nagy cukrászversenyének celebgyőztese végül Molnár Andi lett, aki az 500 ezer forintos nyereményt az S.O.S. Gyermekfalu Magyarországi Alapítványának ajánlotta fel.A nagysikerű The Great British Bake Off formátum hazai verziójában az ország legjobb amatőr cukrászai mellett most a celebek is megküzdöttek egymással egy nemes cél érdekében. A zsűri elismerése mellett 500 ezer forint nyereménnyel gazdagodtak, melyet jótékony célra, a győztes által kiválasztott alapítványnak ajánlottak fel.A kezdeti nehézségeket áthidalva kisebb - nagyobb sikerrel mindenki ügyesen vette az akadályokat, Ganxsta és Győző pedig mindenki nagy meglepetésére a konyhában is remekelt. A celebek két fordulóban mutathatták meg, hogy miként állják meg a helyüket a konyhában. Az első körben Szabi a pék receptjét kellett elkészíteniük, amit a zsűri vak kóstolással véleményezett. A második körben pedig egy általuk választott süteményt készítettek el a versenyzők. A celebadás győztese, Molnár Andi kissé félve de annál nagyobb lelkesedéssel vágott bele a sütésbe, elszántságának pedig meg is lett az eredménye, hiszen ő nyerte az Ide Süss! celebversenyét!– Nem vagyok egy óriási konyhatündér, az egyszerű és nagyszerű ételek elkészítésére vagyok kapacitálható. Viszont annál jobban szeretem a hasam, édesszájú vagyok, de igyekszem egészségtudatosan étkezni. Ha nem kényszerből kell sütni főzni, akkor nagyon élvezem, például társasággal. A kupit nem nagyon bírom a konyhában, talán ezért is szeretem, ha nem bonyolult a recept. A műsorban féltem, hogy fel fogok sülni, de bíztam magamban, hogy legalább azt is jókedvűen fogom megtenni, próba cseresznye – mesélte Molnár Andi a műsorról.A celebek után újra az amatőr cukrászoké a főszerep, akik tovább versenyeznek majd az 5 millió forintos fődíjért!