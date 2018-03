Fekete humorban és történelmi reflexióban sem szűkölködik a heti mozikínálat

Sztálin halála

Láthatás

Mrs. Hyde

Szellemek háza

1953. március 5-én végleg szögre akasztotta diktátor bajuszát a nagyvezér – nagytestvér –, Sztálin. Miközben Moszkva csatornái milliók gyászkönnyeivel teltek, az árvává vált pártelit nyakába is nagy felelősség hullott. Nincs már az atyuska oltalmazó keze, ám emlékére folytatni kell a kommunizmusba vezető utat töretlenül, jó proletárhoz méltóan. Nagyjából ezt az átmenetet mutatja be Armando Iannucci új filmje, a tőle megszokott szatirikus, humoros stílusban, mely az orosz kulturális minisztérium szerint néhol olyan éles, hogy kimeríti a 3T tiltással kapcsolatos dimenzióit. Történelmi reflexió, orwelli duplagondolt, és rengeteg fekete humor egy sötét korról egy sötét komédiában.Miriam és Antoine házassága nem csak egyszerűen megromlott, de olyan szintű gyűlöletet duzzasztott fel a mese végére, hogy a szülők foggal-körömmel hadakozva tiltanák egymástól a gyerekeket. A lánnyal nincs gond, lassan betölti a tizennyolcat, eldöntheti, hogy kihez húz, ám a tizenegy éves fiú esete már más tészta. A bíróságon most az ő láthatásáért megy a harc. Ki hazudik, és ki mond igazat? Az anya mért tiltja a látszólag megtört, és szeretetteljes volt férjétől a gyerekeket? Vajon a gyerekek játszák ki a szülőket? Na ezekre a kérdésekre pont nem ad választ Xavier Legrand első nagyjátékfilmje, de garantáltan a székhez szegez, és hosszú idei biztosítja, hogy magunk járjuk körbe a kérdéseket.Robert Louis Stevenson kultikus regényének, a Dr. Jekyll és Mr. Hyde különös esetének egy eléggé sajátos adaptációját is köszönthetjük a héten. A tragikumba fulladt tudós orvos hátborzongató története helyett most egy tanárnő abszurd átváltozását kapjuk, valamelyik francia város szürkeségében. Marie Géquilt – az említett fizikatanárnő – kiégett, szürke kisegér, aki inkább szánalmat ébresztően, mint tiszteletet parancsolóan hat diákjaira. Egy baleset során élete páli fordulatot vesz, minden mit addig elnyomott a felszínre tör, és gyökeresen változtatja meg nem csak a saját, de a környezete életét is.A Sarah Winchester – a híres ismétlőfegyver feltalálójának özvegye és ezzel a Winchester vagyon örököse – történetét feldolgozó Szellemek háza, egy megtörtént eseményeken alapuló film. A San Francisco közelében épített elátkozott ház, hét emeletével és több mint száz szobájával, semmibe futó folyosóival és indokolatlan lépcsőivel ugyanis nem a család lakhatási céljait szolgálta. Egy sokkal elkeseredettebb, a bűntudat szülte oka volt a ház megépítésének, ugyanis Sarah úgy tartotta, ez az építmény majd kiváló börtöne lesz, a Winchester cég puskáival megölt ezernyi ember dühös lelkének. A bűntudat, a rettegésből a téveszmék világába való menekülés kiváló horror alapanyag lett volna, ám a rendező Spierig-testvérek ezzel semmit nem kezdtek, így egy sablonos kísértetsztorit kaptunk.