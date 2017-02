Februárban a romantikáé és nevetésé a főszerep a Paramount Channelen

Mire is vágyhatnánk a repkedő mínuszok közepette, mint egy kis napsütésre a zúzmarás februárban? A Paramount Channel ebben a hónapban tavaszt idéző, lélekmelengető romantikus és családi vígjátékokkal kedveskedik a nézőinek olyan nagyszerű színészek társaságában, mint Eddie Murphy, Ben Stiller, Ashton Kutcher vagy Reese Witherspoon.



A szerelem beteljesedése a házasságban rejlik – tartják sokan – de nem Eddie számára, aki rögtön nászútja harmadik napján ráébred szörnyű baklövésére. Az újdonsült férj azonban rátalál a nagy Ő-re az egzotikus nyaralóhelyen egy másik hölgy személyében, ám ez kínosan vicces szituációkat szül korábbi szerelmével, aki mit sem sejt az egészből – minderről a Paramount Channel nézői is meggyőződhetnek az Agyő, nagy ő! című filmben, Ben Stiller főszereplésével. A házas élet mások életében sem sétagalopp: a Spancserek kulcsfigurája, Peter végre elveszi álmai asszonyát, mégis szorult helyzetbe kerül az esküvői tanú miatt, tekintve, hogy egy barátja sincs. Peter eszeveszett hajszába kezd a megfelelő alany megtalálása érdekében, közben egyre távolabb kerül hőn szeretett menyasszonyától.



A szerelem bonyolult, és relatív – főleg Ed számára, aki egyszerű autószerelőként nem másba szeret bele, mint Albert Einstein unokahúgába. Ám ez a románc cseppet sem egyszerű vállalkozás, hiszen a gyönyörű és okos Catherine már valaki más jegyese. Elég lesz egy zseni segítsége, hogy az egyszerű fiú elnyerje a lány kezét? Az I.Q. - A szerelem relatív című filmből kiderül, miért is volt Einstein az egyik legkomikusabb tudós a világon. A szerelem kötelékek nélkül sem az igazi, hiszen az intim kapcsolat érzelmek nélkül olyan, mint az étel fűszer nélkül – Emma és Adam, a Csak szexre kellesz főszereplői mégis megpróbálkoznak a sokat vitatott módszerrel. Arra, hogy barátságuk hogyan vészeli ezt át, fény derül a filmcsatorna műsorán.



Létezik olyan vonzalom, ami annyira erős, hogy még az élet fizikai határain is túlnyúl? A Reese Witherspoon által alakított szellemlány folyton rendre utasítja a lakásába frissen beköltözött férfit – aki több-kevesebb sikerrel igyekszik kiűzni őt onnan. Miközben egyre több időt töltenek egymás társaságában, feléled a közös jövő reménye is bennük – Ha igaz volna február 15-én a Paramount Channel műsorán.



Megesik, hogy egy nehéz szituációban segítség egészen meglepő helyről érkezik, például egy hétéves kislánytól, aki fantáziavilágába merülve különleges hercegnők avatják be az apjának hasznos céges jóslatokba – a Seholország Eddie Murphy főszereplésében mutatja be egy fergeteges családi komédiában az apa-lánya kapcsolat különleges átalakulását.



Romantikus vígjátékok februárban a Paramount Channel műsorán!



Február 1-jén 21.00 órától Seholország



Február 4-én 21.00 órától Agyő, nagy ő!



Február 5-én 20.00 órától Spancserek



Február 11-én 19.00 órától I.Q. - A szerelem relatív , 21.00 órától Csak szexre kellesz



Február 15-én 21.00 órától Ha igaz volna