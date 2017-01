Február elején jön A mi kis falunk

A nevetés és a szórakozás garantált, hiszen egy komédiákkal, karakteres lakókkal teli falu életébe enged bepillantást az RTL Klub vadonatúj vígjáték sorozata, A mi kis falunk, melynek szereplőit egytől-egyig kiváló színészek alakítják.Az RTL Klubon február 2-án csütörtökön debütál a csatorna vadonatúj vígjáték sorozata, A mi kis falunk. A Barátok közt után kezdődő heti sorozat főszerepeiben ismert színészek lesznek láthatóak. Csuja Imre polgármestert, Reviczky Gábor állatorvost, Lengyel Tamás fociedzőt, Szabó Győző rendőrt, Bánki Gergő polgármester-jelöltet, míg Udvaros Dorottya az ő anyját alakítja majd, de Lovas Rozit és Bata Évát is központi szerepekben láthatják hamarosan az RTL Klub nézői.A sorozat egy kis falu, Pajkaszeg mulatságos hétköznapjait mutatja be olyan karakterek segítségével, akikkel csak és kizárólag itt találkozhatunk: egy ügyeskedő polgármester és kultúrharcos asszisztense, egy testépítő pap, egy szexi kocsmáros, egy féleszű rendőr, egy embereket is gyógyító állatorvos és egy autómániás szépfiú fociedző. A remek szereposztásnak köszönhetően biztos, hogy a szereplők egy-egy mondata szállóigévé válik majd. A vidéki környezet és a számtalan külső felvétel pedig olyan keretbe helyezi a sorozatot, amely hétről-hétre garantálja a felhőtlen szórakozást és a tökéletes kikapcsolódást.