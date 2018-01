Február elején indul A mi kis falunk második évada

Pajkaszeg lakóinak mulatságos története ott folytatódik, ahol az előző évad véget ért. A polgármester (Csuja Imre) még mindig a zavarosban halászik, miközben Erika (Lovas Rozi) egyre erélyesebben próbálja elérni, hogy Gyuri (Lengyel Tamás) végre feleségül vegye. Stoki (Szabó Győző) továbbra is nagy erőkkel őrzi a törékeny rendet, a falu papja (Schmied Zoltán) pedig komoly dilemmával küzd: Pajkaszegen teremtse meg egyháza működésének feltételeit, vagy máshol próbáljon szerencsét.



Természetesen a falu többi lakója, a tanárnő (Udvaros Dorottya), az állatorvos, (Reviczky Gábor), a polgármester unokaöccse (Bánki Gergő), a szexi kocsmárosné (Bata Éva) is szerepelnek majd a komikus történetekben. Amikből a második évadban sem lesz hiány, hiszen például egy autópálya építése borzolja majd a közösség kedélyeit, de egy vírusfertőzés miatt is főhet a falu lakóinak feje.



A vidéki környezet és a számtalan külső felvétel 2018-ban is olyan keretbe helyezi a sorozatot, amely hétről-hétre garantálja a felhőtlen szórakozást és a tökéletes kikapcsolódást.



A mi kis falunk február 3-tól szombatonként 20:00 órától az RTL Klub műsorán.