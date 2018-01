Farkasházi Réka szülési szabadságra megy

Farkasházi Réka kislánya és kisfia is izgatottan várja testvérük érkezését, aki Réka és férje nagycsaládos álmait valóra váltva érkezik. A szí­nésznő már most elkezdte a fizikai és lelki összehangolódást a legkisebb gyermekével - írja a borsonline.hu – A baba miatt valahol meg kellett húznom a határt, így csak január végéig játszom színházban, már elkezdtem szép sorban visszaadni a szerepeimet. A zenekarral, amely tizenegy évvel ezelőtt indult, és most kezd igazán beérni, áprilisig koncertezünk – mondta a Farkasházi Réka és a Tintanyúl nevű zenekar énekesnőjeként is aktív színésznő. – Óriási visszajelzés és legalább ugyanekkora szívfájdalom, hogy a gyereknapi hétvégére már most tizenegy koncertfelkérésünk érkezett, de a várandósság miatt ezeket vissza kellett utasítanom.