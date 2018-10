Fakanálra cseréli a karikás ostort A jó LaciBetyár

LaciBetyár a hazai mulatós műfaj doyenje vadonatúj műsorral szórakoztatja a nézőket! Ezúttal nem a nótáival, hanem a főzőtudásával igyekszik elkápráztatni vendégeit; első alkalommal Emiliót és bájos feleségét, Tinát, akiket saját otthonában, Reziben lát vendégül, hogy elkészítse nekik a híres-neves pompost, vagy ahogyan ő nevezi, a magyar pizzát. A mulatós műfaj koronázatlan királya ennek kapcsán elárulta, honnan a főzés szeretete, illetve, hogy milyen étellel szokott csajozni.A jó LaciBetyárt mindenki az ízes beszédéről, az öblös hangjáról és legendás nótázásairól, na meg persze a hagyományhű népviseletéről ismeri. Most viszont a karikás ostor helyett fakanalat ragad, a Sláger TV új műsorából, A jó LaciBetyár konyhájából pedig kiderül, hogy a mulatós műfaj koronázatlan királya legalább ugyanolyan otthonosan mozog a konyhában, mint a színpadon. Mint azt Laci most elárulta: a főzés iránti szeretetét szinte már az anyatejjel szívta magába. Sőt, még azt is megsúgta, milyen étellel veszi le sorra a lábukról a hölgyeket.– Falusi, balatoni gyerek vagyok, meg kellett tanulnom főzni, ha nem akartam éhen veszni – kezdte LaciBetyár, aki a tradicionális magyar ételeket szereti a legjobban. – A vadhúsok, pörköltek, lecsók a kedvenceim. Persze elfogadom a reformkonyhát is, de ha egy hölgy kedvében szeretnék járni, akkor vadpörköltet készítek neki. Sokan óvakodtak a specialitásomtól, de amelyik csaj ezt megkóstolta, utána megnyalta mind a tíz ujját.Bár rengeteg dolga van, mégis mindig megtalálja a módját, hogy fenséges ételekkel kedveskedjen a családjának, illetve a barátainak. – Az ünnepnapokon rendszeresen én főzök. Bár nagyon sok fellépésem van, igyekszünk gyakran összejönni a barátokkal és ilyenkor mindig csinálok valami finomat nekik, mert ők őszintén megmondják azt is, ha esetleg nem jól sikerült és ehetetlen. Mivel kísérletező típus vagyok, bizony erre is sor kerül néha – tette hozzá.Az első epizódban Emilio és Tina lesznek Laci kuckójának vendégei, akik a házigazda jóvoltából elsajátíthatják a pompos, azaz a kemencés lángos receptjét. A jóízű ételek mellett aztán egy még jobb ízű beszélgetés és pálinkázás kezdődik, amely után a dalolászás sem maradhat el, hisz ő még a lila hagymát is a nóták ritmusára szeleteli.A műsor további epizódjaiban LaciBetyár lecsós májjal várja UFO Zsoltit, illetve a párját, Szidit, a Sláger Reggel két műsorvezetőjét, Pordán Petrát és Bárdosi Sándort grill tarjával és tejfölös uborkasalátával, Sipos Petit és bandáját, a Triászt kemencében sült csülökkel, Bódi Margót és Bódi Csabit pásztor tarhonyával, Növényi Norbertet és Bunyós Pityut vasalt csirkecombbal, a New Level Empire két tagját, Zolát és Fannit betyár levessel, valamint Sós Fecót slambuccal vendégeli meg.