Ezt kívánja rajongóinak karácsonyra Király Viktor

Számomra is ugyanazt jelenti a karácsony, mint mindenki másnak. A szeretet ünnepe, amikor megajándékozzuk a másikat, és eszünk-iszunk a szeretteink körében. December 24-én és 25-mi is együtt vagyunk a családommal és próbálunk tartalmas időt egymással tölteni

Azt kívánom mindenkinek, hogy töltse szeretteivel az ünnepet, és hogy ez a két nap tényleg csak a békéről és a boldogságról szóljon. Bulizzátok ki magatokat, jövőre találkozunk!

Király Viktor a negyedik Megasztár-sorozat megnyerése óta munkával van körülvéve még karácsony környékén is, ami azért sem meglepő, mert a profi zenészeknek jellemzően ez a legmozgalmasabb időszaka. A 2008-as Év Hangja ennek ellenére természetesen minden évben szakít rá időt, hogy családjával tölthesse a szentesét.– árulta el Király Viktor.Az előadóművész - ahogy egész évben -, úgy karácsonykor is sok apró, de annál kedvesebb és szívhez szóló ajándékot kap, sokan például kézzel készített rajzzal lepik meg őt. Többek között őket is megszólította karácsonyi jókívánságában.– fogalmazott az énekes.Külön öröm, hogy lesz még lehetőség idén együtt mulatni Király Viktorral, aki az elmúlt hónapokban Amerika és Magyarország között ingázva dolgozott vadonatúj lemezén, amelynek bemutatókoncertje közvetlenül karácsony előtt, december 22-én 19 óra 30 perckor lesz a MOM Sport Rendezvényközpontban.Király Viktor hatalmas hangulatot ígér a koncertre, ami a háttérben kivetített grafika, a kibővített zenekar és a táncosok közreműködésével lesz felejthetetlen, életre szóló élmény a közönség számára.