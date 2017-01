Ezért tűnt el Pély Barna és Galambos Dorina

A két zenész a telefont sem vette fel, ha keresték őket. Időközben megházasodtak, de még ezt is titokban. Dorina az eltelt idő alatt le is diplomázott a Zeneakadémián - írja a Bors.Most azonban ismét reflektorfénybe kerültek, Barna a Sztárban sztár + 1 kicsi zsűritagja, Dorina indult A Dalban. A Best magazinnak most elmesélték, miért vonultak eddig vissza.– Oka volt annak, hogy eltűntünk. A Megasztár idején még 19 éves csitri voltam. A magánéletünk minden részét megosztottuk a világgal, de ez egyszer csak sok lett. Rossz volt úgy felkelni, hogy nem tudtuk, aznap mi jelenik meg rólunk az újságokban. Hét évig még a telefont sem vettem fel, ha nem ismertem a hívó fél számát – mesélte Dorina.